România își ia adio de la coiful de aur de la Coțofenești. Câți bani au intrat în conturile MNIR

Una dintre cele mai mari companii de asigurări din Țările de Jos a despăgubit Statul Român cu 5,7 milioane de euro, după furtul coifului de aur de la Coțofenești și a trei brățări dacice de la Muzeul Drents, potrivit România TV.

Suma a intrat în conturile Muzeului Național de Istorie a României.

Cu toate acestea, procedura de despăgubire este una independentă de ancheta penală, iar cercetările continuă pentru tragerea la răspundere a vinovaților de furtul tezaurului.

Provizionul a fost constituit în baza regimului de asigurări care prevede că statul olandez garantează parțial expozițiile muzeelor ce prezintă exponate de valoare. Sistemul are menirea de a stimula muzeele să organizeze expoziții cu opere de artă sau piese de tezaur de mare valoare.

Coiful de la Coţofeneşti, o piesă de valoare inestimabilă pentru România

„Coiful princiar getic de la Coţofeneşti, secol IV î. Hr. a fost descoperit întâmplător în 1928, în satul Coţofeneşti, comuna Vărbilău, judeţul Prahova. Piesa fusese îngropată izolat într-o aşezare Latène, deci într-un mediu local traco-getic.

Calota conică din foaie de aur (partea superioară lipseşte), este ornată de rozete conice dispuse în rânduri orizontale. Frontalul dreptunghiular, decorat cu o pereche de ochi proeminenţi şi sprâncene răsucite în sus este tipic getic. Pe obrăzarele fixe, dreptunghiulare, de asemenea specifice geților, este reprezentată câte o scenă de sacrificiu înfățișând un războinic înjunghiind un berbec, iar fiecare obrăzar are câte un orificiu la bază. Apărătoarea de ceafă, dreaptă, este împărţită în două registre decorate cu animale fantastice.

Ca şi în cazul coifurilor princiare getice de la Cucuteni-Băiceni, judeţul Iaşi, Peretu, judeţul Teleorman, Agighiol, judeţul Tulcea şi Porţile de Fier, judeţul Mehedinţi, se remarcă şi la piesa descoperită la Coţofeneşti influenţele stilistice persane şi greceşti sau scitice, cum sunt scenele de sacrificiu, care ornamentează obrăzarele, sau decorul de frize cu animale fantastice de pe apărătoarea de ceafă, dar şi elemente specific getice, cum sunt reprezentarea ochilor apotropaici de pe frontal.

Coiful poate fi considerat o capodoperă a artei orfevriere traco-getice, tehnica de execuţie fiind de manieră locală“, a transmis Muzeul Național de Istorie a României despre coiful de aur de la Coțofenești.