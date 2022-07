George Buhnici, declaraţii prin care a revoltat Internetul: Mai daţi, fetelor, pe la sală, Venim la mare să vedem piele, am vrea să nu aibă vergeturi

Acesta a făcut câteva comentarii acide la adresa persoanelor care nu au grijă de propriul corp.

Susținător al sportului, George Buhnici a afirmat că „mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine și am văzut fete care arată foarte bine aici”.

"Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a declarat Buhnici, citat de 9am.ro.

"Am combinat la mare. Trebuie să mă convingi cu altceva decât cu decolteul"

"Dacă vii la mare și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva în afară de decolteu. Am combinat la mare Mâncam covrigi cu iaurt, atât îmi permiteam. Am agățat două fete în club. Colegul meu avea o discuție intensă cu fata aia la duș și eu - eram un pic mai prost, așa - încă purtam negocieri. La un moment dat, fata cu care purtam discuții și-a dat seama că vorbim degeaba și mi-a propus ea să trecem la fapte, ceea ce am și făcut. Deci am agățat și la mare odată, demult, în alt secol. Nu-mi aduc aminte și nici nu recunosc”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

"Am o soţie care arată ca o minoră"

Acesta a mers mai departe şi a spus că soţia sa arată ca o minoră.

„Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a spus George Buhnici.

„Dar nu e minoră așa cum ai zis”, a intervenit reporterul.

„Nu, nu sunt, Doamne ferește!”, a clarificat Lorena Buhnici.

Uleiurile care te vor ajuta să ștergi câțiva ani de pe piele. Ioana Marinescu, specialist: Pont pentru a le aplica astfel încât să ai beneficii maxime

Știai că pielea corpului îmbătrânește mai repede decât pielea feței? Însă, indiferent de vârsta pe care o ai, pielea are nevoie de o îngrijire atentă. Pe lângă produsele pe care le foloseşti zi de zi, foarte bune sunt şi uleiurile.

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a vorbit, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, despre uleiurile care mențin pielea tânără și frumoasă, explicând când trebuie acestea folosite.

„Recomandarea mea este să nu folosim uleiurile exact înainte de expunerea la soare. De exemplu, uleiul pentru celulită, având în vedere compoziția de uleiuri esențiale foarte potente, poate nu e neapărat cel mai bun prieten cu expunerea la soare. Însă, când ajungem acasă, putem să ne răsfățăm cu el, fără nicio problemă”, a explicat Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO.

Uleiul pentru vergeturi poate fi aplicat și înainte de expunerea la soare, însă cel mai bine e aplicat după expunerea la soare, „pentru că, fiind și foarte hrănitor, ne va ajuta la refacerea pielii”.

Un ulei pe care Ioana Marinescu îl adoră este cel anti-rid pentru corp: „Dacă vrem să ne răsfățăm corpul, acesta are cam toate tipurile de ulei pe care am vrea să le aplicăm pe piele.”

