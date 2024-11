Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 17 noiembrie 2024

LOTO: Duminică, 17 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 24.900 de castiguri in valoare totala de peste 4,94 milioane de lei.

LOTO: Duminică, 17 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 24.900 de castiguri in valoare totala de peste 4,94 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO: In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 14.11.2024, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 17.11.2024, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

LOTO: La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,21 milioane de lei (peste 2,25 milioane de euro).

LOTO: La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 687.000 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de aproximativ 55.500 de lei (peste 11.100 de euro).

LOTO: La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 944.000 de lei (aproximativ 190.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 40.300 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO: La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 47.703.321,40 de lei (peste 9,58 milioane de euro).

LOTO: Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati si a fost completat in fiecare dintre cele trei zone cu cate 10 numere, in total 630 de variante si o varianta la noroc, pretul biletului fiind de 4.413,50 de lei.

LOTO: Si la tragerea JOKER s-au castigat trei premii la categoria a II-a in valoare de 64.060,79 de lei fiecare. Cele trei castiguri au fost obtinute pe acelasi bilet jucat la o agentie din Patarlagele, judetul Buzau.

Numere extrase duminică, 17 noiembrie, 2024

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News