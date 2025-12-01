€ 5.0906
DCNews Lifestyle Iulia Scântei nu e singura judecătoare CCR care a ieșit în evidență prin ținute / foto în articol
Data actualizării: 20:54 01 Dec 2025 | Data publicării: 19:00 01 Dec 2025

Iulia Scântei nu e singura judecătoare CCR care a ieșit în evidență prin ținute / foto în articol
Autor: Ioana Dinu

iulia scantei 0 Iulia Scântei
 

Iulia Scântei nu este singura judecătoare CCR care a ieșit în evidență prin ținute.

A mai făcut-o și Iulia Motoc, fostă judecătoare CCR. S-a întâmplat în 2013 când a purtat o rochie care fura privirile. 

Ținuta Iuliei Motoc era o realizare a creatorului de modă francez Max Azria. Rochia costa, în 2013, 368 de dolari, adică, la acea vreme, aproximativ 1.250 de lei:

Cine este Iulia Motoc

Iulia Motoc este, în prezent, judecător al Curții Penale Internaționale (din 2024). A fost judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului (2013-2023) și, de asemenea, a fost judecător al Curții Constituționale a României (2010-2013). Aceste înalte demnități judiciare au impus-o ca o figură publică apreciată în spațiul juridic național și european.

Cariera ei profesională a inclus, totodată, ocuparea altor poziții importante în țară și în străinătate, printre altele cea de expert independent în Comitetul consultativ privind Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei sau cea de expert independent al subcomisiei pentru promovarea și protecția drepturilor omului a Organizației Națiunilor Unite.

VEZI ȘI: Iulia Scântei (CCR) a făcut paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze? Adevăratele surprize sunt în galeria foto 

A publicat sau editat volume apărute la edituri internaționale de prestigiu precum Oxford University Press sau Cambridge University Press. Este profesor invitat de drept internațional al Academiei de Drept Internațional de la Haga, a fost cercetător în programe ale New York University și Yale University; este membru al comitetelor științifice ale mai multor publicații academice de prestigiu și membru al mai multor societăți științifice internaționale precum Institutul de Drept Internațional sau Societatea Europeană de Drept Internațional.

În anul 2024, comunitatea academică a Universității de Vest din Timișoara i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

VEZI ȘI: Ce salariu are Iulia Scântei, femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie 

