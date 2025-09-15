Bărbat reținut după ce a furat bani din două cutii ale milei de la Mănăstirea Piatra Craiului

Un bărbat din Iași a fost reținut după ce a sustras bani din două cutii ale milei aflate la Mănăstirea Piatra Craiului din județul Cluj.

Un bărbat de 34 de ani din județul Iași a fost reținut de polițiști după ce a furat bani din două cutii ale milei din incinta Mănăstirii Piatra Craiului, situată în apropierea localității Bucea, județul Cluj. Acesta a sustras și DVR-ul care înregistra imaginile camerelor de supraveghere.

Un călugăr a reclamat furtul

Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin au fost sesizați prin plângere penală de către un călugăr al mănăstirii cu privire la furt. Verificările au arătat că, pe 13 septembrie, între orele 09:00 și 16:00, persoane necunoscute au forțat sistemele de închidere ale celor două cutii și au luat banii aflați în interior.

De asemenea, DVR-ul din camera tehnică a fost sustras, potrivit infohuedin.ro.

Suspectul, prins în gara din Cluj-Napoca

Suspectul a fost prins în gara CFR din Cluj-Napoca, cu sprijinul polițiștilor de la Secția Regională de Poliție Transporturi. În urma controlului corporal, asupra lui au fost descoperite mai multe obiecte presupus utilizate la comiterea furtului.

Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, iar ancheta continuă într-un dosar de furt calificat pentru a-i stabili întreaga activitate infracțională.

