Roberta Metsola, prezentă la expoziția „România Multiculturală”, organizată de Maria Georgiana Teodorescu

Expoziția „România Multiculturală”, organizată astăzi în Parlamentul European de europarlamentarul AUR Maria Georgiana Teodorescu, a atras numeroși participanți și a generat aprecieri din partea oficialilor europeni.

Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, prezentă la expoziție

La eveniment au luat parte personalități de rang înalt, printre care Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, Roxana Mânzatu, Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene, Antonella Sberna, Vicepreședinte al Parlamentului European, și Iulia Matei, Ambasadorul României la UE. De asemenea, au fost prezenți diplomați din mai multe țări, interesați de diversitatea culturală prezentată.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Otopeni, rușinea Europei? Pasageri blocați, europarlamentar revoltat: Bătaie de joc! / video

Potrivit organizatoarei, România a fost intens apreciată în cadrul evenimentului, iar mulți dintre participanți și-au exprimat dorința de a vizita în curând țara noastră.