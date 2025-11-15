Totul după ce fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a anunţat că în trei decenii capitala României va deveni un loc "sinistru, mort şi evitat de toată lumea".

"Referitor la mediu, spunea domnul Octavian Berceanu, fostul şef al Gărzii de Mediu, că Bucureştiul riscă să devină un loc sinistru, mort, de evitat de toată lumea, pentru că peste 30 de ani va fi aici o insulă de căldură. Cum vedeţi prevenirea acestui dezastru economic şi ecologic, dacă credeţi în el?", a întrebat Anca Murgoci, redactor şef DC News.

"Scenariul nu este spus de domnul Berceanu, e doar reiterat de dânsul, el este spus de climatologi. Se vede foarte clar că aceasta este direcţia spre care ne îndreptăm. Singura şansă este să continuăm să recuperăm spaţiul, să investim în spaţiul verde, pentru că doar spaţiul verde, copacii, arborii, pot menţine un nivel de temperatură cât de cât suportabil. În Sectorul 6 am început să recuperăm acest spaţiu verde. Am plantat zeci de mii de arbori pe aliniamente stradale.

Apropo de teorie, e foarte important cum plantezi. Poţi planta ici şi colo, sau poţi planta arbori care să creeze un coronamente, acele tuneluri. Ştiţi ce frumos se vede când treci cu maşina şi cumva te protejează de razele soarelui", a declarat Ciprian Ciucu la interviurile DC News.

Ce a spus Berceanu. I-a avertizat pe bucureşteni că apartamentele lor nu vor mai valora nimic

"Bucurestiul si agricultura din sud vor muri in urmatorii 30 de ani! Apartamentul tau va valora mai nimic! Urmari si solutii mai jos.Te-ai gandit ca e timpul sa-ti cumperi un apartament in Bucuresti pe care sa-l platesti in rate in urmatorii 30 de ani? E foarte probabil ca la momentul in care vei fi terminat si ultima rata sa-ti doresti sa-l vinzi si nu vei avea cui, poate la jumatate de pret, cu noroc.

Cresterea temperaturilor medii in sudul Romaniei va fi cu 6 grade peste ceea ce traim azi, in urmatoarele decenii. Cresterea temperaturii medii in Bucuresti va depasi, probabil, 8 grade. Disconfortul termic si de umiditate, la care se vor adauga poluarea aerului si lipsa spatiilor verzi, va face Bucurestiul un oras sinistru, mort si evitat de mai toata lumea", scria Berceanu în martie.