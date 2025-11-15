€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Dispare Bucureştiul în 30 de ani? Ciprian Ciucu anunţă singura şansă de salvare a Capitalei
Data actualizării: 17:04 15 Noi 2025 | Data publicării: 17:03 15 Noi 2025

EXCLUSIV Dispare Bucureştiul în 30 de ani? Ciprian Ciucu anunţă singura şansă de salvare a Capitalei
Autor: Florin Răvdan

bucuresti (2) Sursa foto: https://www.freepik.com, @frimufilms
 

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a anunţat strategia pentru evitarea transformării Bucureştiului într-o insulă de căldură nelocuibilă în următorii 30 de ani.

Totul după ce fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a anunţat că în trei decenii capitala României va deveni un loc "sinistru, mort şi evitat de toată lumea". 

"Referitor la mediu, spunea domnul Octavian Berceanu, fostul şef al Gărzii de Mediu, că Bucureştiul riscă să devină un loc sinistru, mort, de evitat de toată lumea, pentru că peste 30 de ani va fi aici o insulă de căldură. Cum vedeţi prevenirea acestui dezastru economic şi ecologic, dacă credeţi în el?", a întrebat Anca Murgoci, redactor şef DC News. 

"Scenariul nu este spus de domnul Berceanu, e doar reiterat de dânsul, el este spus de climatologi. Se vede foarte clar că aceasta este direcţia spre care ne îndreptăm. Singura şansă este să continuăm să recuperăm spaţiul, să investim în spaţiul verde, pentru că doar spaţiul verde, copacii, arborii, pot menţine un nivel de temperatură cât de cât suportabil. În Sectorul 6 am început să recuperăm acest spaţiu verde. Am plantat zeci de mii de arbori pe aliniamente stradale. 

Apropo de teorie, e foarte important cum plantezi. Poţi planta ici şi colo, sau poţi planta arbori care să creeze un coronamente, acele tuneluri. Ştiţi ce frumos se vede când treci cu maşina şi cumva te protejează de razele soarelui", a declarat Ciprian Ciucu la interviurile DC News. 

Ce a spus Berceanu. I-a avertizat pe bucureşteni că apartamentele lor nu vor mai valora nimic 

"Bucurestiul si agricultura din sud vor muri in urmatorii 30 de ani! Apartamentul tau va valora mai nimic! Urmari si solutii mai jos.Te-ai gandit ca e timpul sa-ti cumperi un apartament in Bucuresti pe care sa-l platesti in rate in urmatorii 30 de ani? E foarte probabil ca la momentul in care vei fi terminat si ultima rata sa-ti doresti sa-l vinzi si nu vei avea cui, poate la jumatate de pret, cu noroc.

Cresterea temperaturilor medii in sudul Romaniei va fi cu 6 grade peste ceea ce traim azi, in urmatoarele decenii. Cresterea temperaturii medii in Bucuresti va depasi, probabil, 8 grade. Disconfortul termic si de umiditate, la care se vor adauga poluarea aerului si lipsa spatiilor verzi, va face Bucurestiul un oras sinistru, mort si evitat de mai toata lumea", scria Berceanu în martie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri locale bucuresti 2025
strategie inverzire
ciprian ciucu
pnl sector 6
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Astrograma lui Cătălin Drulă: Ce spun astrele despre candidatura sa la primăria capitalei - VIDEO
Publicat acum 21 minute
Chirurgia robotică, standardul de aur. Dr. Teodor Buliga (SANADOR) la DC Medical și DC News
Publicat acum 25 minute
38 de ani de la revolta anticomunistă de la Braşov. Mesajul transmis de Ilie Bolojan
Publicat acum 32 minute
Horoscop 17-23 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 48 minute
Se lucrează la un nou sistem de calificare la Cupa Mondială
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine ar putea fi „moștenitorul” lui Daniel Băluță la Sectorul 4: „Va fi un primar mai bun decât mine” - FOTO în articol
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close