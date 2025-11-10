€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:21 10 Noi 2025

Shein scapă temporar de suspendare în Franța. Guvernul anunță „supraveghere strictă”
Autor: Dana Mihai

de-ce-este-recomandat-sa-iti-iei-haine-de-la-second-hand_62734500 De ce este recomandat să îți iei haine de la second hand / Foto: Pixabay
 

Pentru moment, platforma Shein a evitat suspendarea în Franţa. Deşi nu mai vinde „produse ilegale” online, compania rămâne „sub supraveghere strictă din partea serviciilor statului”, a anunţat guvernul...

Pentru moment, platforma Shein a evitat suspendarea în Franţa. Deşi nu mai vinde „produse ilegale” online, compania rămâne „sub supraveghere strictă din partea serviciilor statului”, a anunţat guvernul francez vineri, salutând „o victorie fundamentală”.

„Procedurile judiciare împotriva Shein continuă”, a precizat guvernul într-un comunicat, adăugând că va iniţia „noi proceduri în zilele următoare” împotriva altor platforme pe care „au fost observate vânzări de produse ilegale”.

Miercuri, autorităţile îi acordaseră companiei Shein un termen de 48 de ore pentru a se conforma legii, după ce pe site au fost descoperite păpuşi sexuale cu aspect infantil şi arme din categoria A.

Într-un comunicat transmis vineri, guvernul a anunţat că a „obţinut eliminarea de către Shein a tuturor produselor ilegale vândute pe platforma sa”.

Această evoluţie a venit după decizia platformei de a suspenda secţiunea „marketplace”, unde sunt listate produse de la vânzători terţi.

Direcţia Generală pentru Controlul Fraudelor a constatat că „nu mai există produse ilegale (precum articole de natură pedopornografică, arme albe sau medicamente) la vânzare pe Shein”, potrivit guvernului, care consideră acest rezultat o „victorie fundamentală” pentru consumatori şi ordinea publică.

O nouă actualizare a situaţiei este programată pentru săptămâna viitoare, la solicitarea premierului Sébastien Lecornu.

Totuşi, Shein este departe de a scăpa de probleme.

Vineri, Ministerul de Interne a sesizat tribunalul judiciar din Paris, cu scopul de a „pune capăt prejudiciului grav adus ordinii publice de repetatele nereguli ale Shein”, potrivit guvernului.

În plus, în legătură cu vânzarea păpuşilor de natură pedopornografică, sunt în desfăşurare patru anchete încredinţate de Parchetul din Paris Oficiului pentru Minori, conform aceleiaşi surse.

Franţa a transmis, de asemenea, o cerere de investigare către Comisia Europeană, „care a recunoscut gravitatea situaţiei”.

În general, „autorităţile vor monitoriza activ evoluţiile de pe platformă, în special menţinerea tuturor măsurilor de precauţie adoptate de Shein”, guvernul promiţând să ia „toate măsurile necesare pentru a împiedica comercializarea oricărui produs ilegal”.

Celelalte platforme vizate de guvern nu au fost nominalizate. Contactată de AFP, Shein nu a răspuns imediat solicitărilor, potrivit fashionnetwork.com.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

shein
haine
franta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 3 minute
De ce din ce în ce mai multe femei își ascund iubiții în mediul online
Publicat acum 5 minute
Shein scapă temporar de suspendare în Franța. Guvernul anunță „supraveghere strictă”
Publicat acum 7 minute
Bucureștiul, pe lista celor mai atractive 30 de oraşe europene pentru investiţii imobiliare
Publicat acum 18 minute
Ucraina descrie situația din Pokrovsk drept „critică“, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat acum 18 ore si 58 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 20 ore si 57 minute
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close