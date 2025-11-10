Shein scapă temporar de suspendare în Franța. Guvernul anunță „supraveghere strictă”

Pentru moment, platforma Shein a evitat suspendarea în Franţa. Deşi nu mai vinde „produse ilegale” online, compania rămâne „sub supraveghere strictă din partea serviciilor statului”, a anunţat guvernul francez vineri, salutând „o victorie fundamentală”.

„Procedurile judiciare împotriva Shein continuă”, a precizat guvernul într-un comunicat, adăugând că va iniţia „noi proceduri în zilele următoare” împotriva altor platforme pe care „au fost observate vânzări de produse ilegale”.

Miercuri, autorităţile îi acordaseră companiei Shein un termen de 48 de ore pentru a se conforma legii, după ce pe site au fost descoperite păpuşi sexuale cu aspect infantil şi arme din categoria A.

Într-un comunicat transmis vineri, guvernul a anunţat că a „obţinut eliminarea de către Shein a tuturor produselor ilegale vândute pe platforma sa”.

Această evoluţie a venit după decizia platformei de a suspenda secţiunea „marketplace”, unde sunt listate produse de la vânzători terţi.

Direcţia Generală pentru Controlul Fraudelor a constatat că „nu mai există produse ilegale (precum articole de natură pedopornografică, arme albe sau medicamente) la vânzare pe Shein”, potrivit guvernului, care consideră acest rezultat o „victorie fundamentală” pentru consumatori şi ordinea publică.

O nouă actualizare a situaţiei este programată pentru săptămâna viitoare, la solicitarea premierului Sébastien Lecornu.

Totuşi, Shein este departe de a scăpa de probleme.

Vineri, Ministerul de Interne a sesizat tribunalul judiciar din Paris, cu scopul de a „pune capăt prejudiciului grav adus ordinii publice de repetatele nereguli ale Shein”, potrivit guvernului.

În plus, în legătură cu vânzarea păpuşilor de natură pedopornografică, sunt în desfăşurare patru anchete încredinţate de Parchetul din Paris Oficiului pentru Minori, conform aceleiaşi surse.

Franţa a transmis, de asemenea, o cerere de investigare către Comisia Europeană, „care a recunoscut gravitatea situaţiei”.

În general, „autorităţile vor monitoriza activ evoluţiile de pe platformă, în special menţinerea tuturor măsurilor de precauţie adoptate de Shein”, guvernul promiţând să ia „toate măsurile necesare pentru a împiedica comercializarea oricărui produs ilegal”.

Celelalte platforme vizate de guvern nu au fost nominalizate. Contactată de AFP, Shein nu a răspuns imediat solicitărilor, potrivit fashionnetwork.com.