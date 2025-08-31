Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video

Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, a oferit câteva sfaturi utile pentru consumatorii de energie pentru a reduce risipa și costurile, în timp ce contribuie la utilizarea responsabilă a resurselor regenerabile.

Ionuț Polexe a subliniat importanța respectului față de energie și educării copiilor în acest sens. Acesta a explicat că fiecare trebuie să fie atent la detalii precum deconectarea încărcătoarelor, oprirea aparatelor aflate în stand-by și stingerea luminilor când nu sunt necesare. De asemenea, recomandă verificarea consumului de energie al aparatelor și alegerea variantelor mai eficiente.

„Ce să facem cu energia, să o respectăm mai mult?", a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.



„Energia este un produs pe care îl simțim atunci când nu îl avem. Ce fac eu și ce îi învăț și pe copiii mei, în primul rând, este să fie foarte atenți la micile detalii care țin de energie: să fim siguri că după ce am încărcat telefonul scoatem încărcătorul din priză, să fim siguri că oprim un aparat care stă în stand by deși nu este cazul, că stingem lumina atunci când nu mai stăm într-o cameră și nu o lăsăm aprinsă.



Pe de altă parte, îi învăț pe copiii mei să fie întotdeauna atenți, să citească eticheta, să fie atenți ce energie consumă un aparat, dacă într-adevăr ne trebuie acel aparat care consumă o cantitate mare de energie sau putem alege un model mult mai eficient energetic pentru că această energie, acum, ne bucurăm că o putem pune în folosul nostru din surse regenerabile - solare și eoliene - însă în spate există un întreg proces, și am văzut de-a lungul timpului că uneori acest proces nu este infailibil și poate să vină cu costuri foarte mari.

Dacă noi respectăm aceste principii, în care suntem atenți cu această resursă pe care o avem, putem să o punem la muncă în folosul nostru în condiții avantajoase”, a spus Ionuț Polexe.

PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii de contoare inteligente

PPC Energie lansează PPC Ore Smart prima ofertă de energie electrică din România prin care clienții casnici pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul zilei, în perioada martie-octombrie, astfel încât consumul dintre orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat cu 59% mai puțin față de nivelul de preț din celelalte segmente orare și intervale lunare.

„Lansăm prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții noștri să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest. Am creat PPC Ore Smart pentru a le oferi clienților casnici posibilitatea de a-și eficientiza costurile cu energia electrică prin planificarea consumului de energie electrică. Aceștia vor avea prețuri mult mai mici, începând cu 0,89 lei/kWh, cu toate taxele incluse, în intervalul de timp în care producția de energie electrică din surse solare este foarte ridicată. Oferta nu numai că vine cu prețuri foarte avantajoase, dar asigură și cea mai curată energie, datorită ponderii ridicate din surse regenerabile, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Clienții care pot beneficia de această ofertă sunt cei pentru care operatorul de distribuție a instalat un contor inteligent care poate asigura măsurarea consumului în mod segmentat, în toate intervalele zilei.

Oferta asigură un preț al energiei active de 0,313 lei/kWh, cu 59% mai mic față de prețul standard din celelalte intervale orare, valabil în perioada martie-octombrie, zilnic, pentru consumul de energie electrică din intervalul orar 11:00 – 14:59. De exemplu, pentru un consumator rezidențial din București, prețul final cu toate taxele incluse, pentru acest interval (martie-octombrie, între orele 11:00-14:59), este de 0,89 lei/kWh.

În perioada martie-octombrie, în intervalul orar 15:00 – 10:59, precum și în perioada noiembrie-februarie, indiferent de oră, clienții vor plăti 0,767 lei/kWh, pentru energia activă consumată.

De exemplu, pentru un consumator rezidențial din București, prețul final cu toate taxele incluse, pentru intervalul martie-octombrie 15:00-10:59 și toate intervalele perioadei noiembrie-februarie va fi de 1,44 lei/kWh.

PPC Ore Smart își propune să încurajeze clienții să își ajusteze comportamentul de consum pentru a utiliza în proporție cât mai mare energie electrică în jurul prânzului, beneficiind astfel de prețuri mai mici. Acest tip de contract poate fi util celor care lucrează de acasă sau care pot programa pentru acest interval orar funcționarea diverselor aparate electrocasnice - aparatele de aer condiționat, mașina de spălat haine sau vase, cuptorul electric sau alte aparate de gătit cu alimentare electrică, sau alte electrocasnice cu consum mare de energie.

Clienții cu contoare inteligente integrate în sistemul de măsurare inteligentă (SMI) care optează pentru PPC Ore Smart nu mai trebuie să își transmită indexul, iar facturile reflectă consumul real.

Contoarele inteligente integrate în SMI sunt instalate de operatorul de distribuție care operează într-o anumită zonă geografică, conform unui calendar de implementare aprobat de către Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

