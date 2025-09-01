Ai un aparat de aer condiționat sau o mașină de spălat de peste 5 ani? Ce fac străinii ca să reducă consumul de curent și noi NU făceam / video

În timp ce în țările vestice cultura sustenabilității și a controlului consumului de energie este deja bine consolidată, în România PPC încearcă să aducă aceleași beneficii prin programe precum Ore Smart și serviciul digital myEnergy Coach. Ionuț Polexe, Value Proposition Director la PPC Energie, a explicat că aceste inițiative îi ajută pe clienți să își planifice mai bine cheltuielile, să își optimizeze consumul și să aibă un control real asupra energiei folosite.

Ionuț Polexe a vorbit despre felul în care, în alte țări, există deja o cultură a grijii față de sustenabilitate și controlul consumului de energie. El a explicat că oamenii își pot planifica mai bine cheltuielile, pot primi recomandări de la specialiști în ceea ce privește eficiența aparatelor și pot face schimbări pentru a reduce consumul. Potrivit acestuia, în țările vestice, discuția s-a mutat de la preț, către controlul pe care îl are clientul asupra consumului.

„În alte țări există deja o cultură a grijii față de tot ceea ce înseamnă sustenabilitate, planificare și control pentru că o astfel de ofertă îți permite, în primul rând, să-ți planifici foarte bine cheltuielile cu energia. În al doilea rând, îți permite să fii în control pentru că vei ști foarte clar ce consumatori poți să pui la lucru în aceste perioade și, după aceea, având datele la îndemână, poți să te uiți și să vezi ce poți adapta și ce poți schimba.



În alte țări există meserii prin care oameni specializați vin și îți fac o vizită acasă, se uită la ceea ce consumi, la ce tip de aparate și pot să-ți spună: „Uite, ai un aparat de aer condiționat care consumă mai multă energie decât este cazul pentru că are 5 ani vechime și dacă îl schimbi, poți să reduci o parte din consum”, sau „Ai o mașină de spălat veche. O ai de 5 ani, între timp tehnologia a avansat, clasele energetice au evoluat odată cu avansul tehnologiei și atunci poți face și acest gen de schimbare".



În țările vestice acest lucru a devenit deja o cultură pentru că este foarte la îndemână și se mută discuția de pe preț, prețul mereu va fi variabil și diferă în funcție de cât costă energia să o cumperi sau să o produci, se mută către ceea ce este în controlul tău ca și client.



Noi, prin PPC Ore Smart, oferim această libertate de a controla tu ceea ce ți se întâmplă”, a spus Ionuț Polexe.

myEnergy Coach, sfătuitorul personal al fiecărui client

Ionuț Polexe a explicat că PPC caută soluții care să ajute în mod real clienții, iar prin aplicația myPPC a fost lansat serviciul myEnergy Coach. Acesta analizează datele consumatorului și răspunsurile la anumite întrebări și oferă recomandări personalizate pentru optimizarea consumului de energie.

„Ne gândim mereu cum putem să facem lucrurile în așa fel încât ele să ajute în mod real clientul nostru.



În aplicația myPPC există un serviciu lansat, care se numește myEnergy Coach, care îți spune unde poți optimiza consumul de energie în funcție de întrebările la care răspunzi, coroborate cu date pe care My Energy Coach le are deja din contul tău.



Prin urmare, este sfătuitorul personal al fiecărui client care utilizează acest tip de informație și o pune la lucru în favoarea lui”, a spus Ionuț Polexe la DC News.

