Dacă da, poate a venit timpul să scapi de ei. Astăzi, orice economie contează. PPC Energie oferă clienților săi cea mai largă gamă de electrocasnice, în tranșe egale, pe factură.

Dar cum știm dacă, de exemplu, ar trebui să ne schimbăm frigiderul dacă totuși „merge”? Ne-a spus Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un interviu la DC News, DC News TV și DC Business.

„Vreau să facem o știre din următoarea întrebare pentru bunica mea. Poate nu își dă seama când ar trebui să schimbe frigiderul, pentru că el merge, dar are 20 de ani și consumul la energie e foarte mare. Dă-ne un sfat: Când ar trebui să schimbăm un frigider care aparent funcționează bine?”

„Aici este marea paradigmă a acestei perioade. Un frigider poate să aibă o vechime de șapte ani. Bunica mea are un frigider care are 15 ani vechime. În momentul în care însă m-am uitat în factură – pentru că ea se uită la televizor, mai citește o carte, nu are un consum energetic foarte mare – totuși, factura a devenit mare.

Acest lucru a devenit mult mai vizibil după ridicarea plafonării prețurilor. Atunci am observat că factura a crescut ca valoare, dar m-am uitat și la consum, pentru că este important să înțelegem dacă avem anumiți „hoți de energie” în casă. Uitându-mă la consumul bunicii, am văzut că frigiderul consuma extraordinar de mult. El este perfect funcțional, însă am făcut un calcul și, cu un frigider nou pe care l-am luat pentru bunica, ne amortizăm costul facturii în câteva luni.

Actuala generație de electrocasnice are două caracteristici extrem de importante. Prima, care o vizează direct pe bunica, este eficiența energetică. Sunt calcule făcute de producători care arată că un electrocasnic nou, pe durata lui de viață – recomandată de producător la 5-6 ani – economisește între 800 și 1.000 de lei la plata energiei. Ceea ce este foarte mult.

A doua caracteristică este faptul că aceste electrocasnice sunt inteligente. Au suficientă tehnologie care să ne ajute, să ne ușureze consumul și să contribuie la un stil de viață mai sănătos. Există, de exemplu, frigidere care, atunci când ții ușa deschisă, știu să separe fluxurile de aer astfel încât zona de legume să păstreze un flux constant și proaspăt. Au chiar lumini care replică lumina naturală, pentru a păstra prospețimea alimentelor.

Tehnologia a evoluat atât de mult, iar producția la scară mare ajută la menținerea prețurilor sub control”, a zis Ionuț Polexe la DC News și DC Business.

Sau, simplu, frigiderul te anunță dacă ai ținut prea mult ușa deschisă. Pentru bunica, aceasta este o funcționalitate foarte utilă. Nu este vorba despre consumerism, ci despre o economie făcută lunar. Poate nu îți dai seama imediat, dar aceste economii pot contribui la coșul zilnic de cumpărături.

„Cu siguranță ajută, iar noi venim în întâmpinarea acestei nevoi prin plata în tranșe egale, până la 36 de luni. Asta înseamnă că poți să achiziționezi un electrocasnic nou care să te ajute să plătești mai puțin la factura de energie electrică și, în același timp, să ți-l poți permite”, a mai zis Ionuț Polexe.

Tranșe egale incluse pe factura de energie

PPC Energie își extinde portofoliul de produse fizice cu electrocasnice de mari dimensiuni, eficiente energetic, care pot fi achiziționate în tranșe egale incluse pe factura de energie, cu servicii de livrare și extra garanție incluse.

Gama disponibilă la acest moment include aparate frigorifice (frigidere, combine frigorifice, congelatoare), mașini de spălat rufe (simple, cu uscător inclus, uscătoare de haine), mașini de spălat vase și aparate pentru gătit (plite, cuptoare, hote).

Echipamentele pot fi achiziționate direct de pe www.ppcenergy.ro, sau prin intermediul magazinelor fizice din rețeaua PPC Energie

Livrarea produselor se face oriunde în țară, iar plata se poate realiza integral sau în cel mult 36 de tranșe egale, fără avans sau dobândă, direct prin intermediul facturii de energie.

Un alt avantaj este faptul că, la cererea clientului, când acesta își cumpără un nou aparat electrocasnic, îl poate preda gratuit pe cel vechi, cu programarea unei date ulterioare livrării pentru predarea electrocasnicelor vechi.



În portofoliul PPC Energie sunt deja disponibile produse precum aparate de aer condiționat, centrale termice care pot fi achiziționate direct de pe site-ul furnizorului, în tranșe egale, cu plata acestora direct pe factura de energie electrică, iar instalarea este gratuită.

Mai mult, pentru un consum inteligent, clienții rezidențiali PPC Energie beneficiază gratuit de PPC myEnergy Coach – singura platforma digitală oferită de un furnizor de energie din România care oferă informații personalizate pentru eficientizarea consumului de energie dintr-o locuință. Astfel, clienții pot primi inclusiv recomandări cu privire la aparatele electrocasnice care pot fi înlocuite pentru a crește nivelul de eficiență energetică al gospodăriei. PPC myEnergy Coach a fost creată cu scopul de a îmbunătăți experiența clienților și este integrată în aplicația myPPC (web și mobil).

