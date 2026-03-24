Germania va lansa o rețea socială nouă, alternativă la TikTok, Facebook și Instagram. Cine va putea să o folosească
Data publicării: 19:50 24 Mar 2026

Germania va lansa o rețea socială nouă, alternativă la TikTok, Facebook și Instagram. Cine va putea să o folosească
Autor: Elena Aurel

aplicatii telefon Sursa foto: Freepik, @michelangeloop

O nouă rețea socială europeană, alternativă la TikTok, Facebook și Instagram, va fi lansată miercuri de o agenție de publicitate din Berlin.

O reţea socială nouă, concepută pentru a fi o alternativă europeană la platforme precum TikTok, Facebook şi Instagram, urmează să fie lansată miercuri de o agenţie de publicitate din Berlin, informează marţi dpa, potrivit Agerpres.

Versiunea beta a "wedium" este programată să înceapă să funcţioneze începând de miercuri, în timp ce lansarea oficială este planificată pentru luna iulie, a declarat compania germană.

Platforma nu va avea algoritmi personalizaţi orientaţi spre maximizarea timpului petrecut în aplicaţie. Sunt planificate funcţii pentru protecţia minorilor, împreună cu măsuri împotriva dezinformării şi a conţinutului manipulat.

Un element cheie, a spus compania, este verificarea obligatorie a identităţii utilizatorilor activi. Postările vor fi publicate doar de persoane verificate, în timp ce utilizatorii neverificaţi vor putea doar să consume conţinut.

VEZI ȘI: Riscurile la care te expui când plătești cu telefonul. Cu aceste sfaturi îți protejezi cardul

Prima platformă de social media doar pentru persoane reale

Subtitlul de pe site-ul său este: "wedium este prima platformă de social media doar pentru persoane reale".

Wedium are sediul în capitala Germaniei având la conducere patru directori executivi.

În Germania este în desfăşurare de luni de zile o dezbatere controversată despre o posibilă interdicţie a accesului minorilor pe reţelele sociale.

Partidul Uniunea Creştin-Democrată al cancelarului Friedrich Merz şi partenerul său minoritar de coaliţie, Partidul Social-Democrat, s-au pronunţat deja în favoarea limitelor fixe de vârstă, în timp ce partidul soră al CDU din Bavaria, Uniunea Creştin-Socială, a avut o atitudine critică faţă de interdicţii.

Problema capătă de asemenea mai multă atenţie la nivelul Uniunii Europene. Liderii UE s-au pronunţat recent în favoarea continuării implementării limitelor de vârstă pentru platforme, bazându-se parţial pe legea sa privind serviciile digitale ale cărei reguli privind protecţia minorilor urmează să fie aplicate mai consecvent.

Comisia Europeană este responsabilă de reglementarea platformelor mari, aminteşte dpa.


VEZI ȘI: Top escrocherii online: De la metoda WhatsApp „Telefonul stricat", „Accidentul" și „Nepotul la ananghie", la „Phishing", „Vishing", „BNR", „Creditul"

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Momentul impresionant în care Israelul distruge sedii ale Hezbollah în Beirut / video
Publicat acum 18 minute
Cum de mai cred românii în mailurile nigeriene? Explicația este că nu au văzut filmul lui Dan Chișu
Publicat acum 22 minute
Iranul rămâne o nucă tare pentru Trump și acuză SUA de „înșelătorie“
Publicat acum 35 minute
Câtă mișcare este sigură în timpul sarcinii? Noile studii oferă răspunsuri
Publicat acum 39 minute
Blocajul din Ormuz ar putea seca stocurile de medicamente? Anunț privind România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 49 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 11 ore si 59 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25. Pakistanul se oferă să medieze între SUA și Iran, dar Teheranul respinge dialogul
Publicat acum 9 ore si 26 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 10 ore si 58 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
