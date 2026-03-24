Germania va lansa o rețea socială nouă, alternativă la TikTok, Facebook și Instagram. Cine va putea să o folosească

O reţea socială nouă, concepută pentru a fi o alternativă europeană la platforme precum TikTok, Facebook şi Instagram, urmează să fie lansată miercuri de o agenţie de publicitate din Berlin, informează marţi dpa, potrivit Agerpres.

Versiunea beta a "wedium" este programată să înceapă să funcţioneze începând de miercuri, în timp ce lansarea oficială este planificată pentru luna iulie, a declarat compania germană.

Platforma nu va avea algoritmi personalizaţi orientaţi spre maximizarea timpului petrecut în aplicaţie. Sunt planificate funcţii pentru protecţia minorilor, împreună cu măsuri împotriva dezinformării şi a conţinutului manipulat.

Un element cheie, a spus compania, este verificarea obligatorie a identităţii utilizatorilor activi. Postările vor fi publicate doar de persoane verificate, în timp ce utilizatorii neverificaţi vor putea doar să consume conţinut.

Prima platformă de social media doar pentru persoane reale

Subtitlul de pe site-ul său este: "wedium este prima platformă de social media doar pentru persoane reale".

Wedium are sediul în capitala Germaniei având la conducere patru directori executivi.

În Germania este în desfăşurare de luni de zile o dezbatere controversată despre o posibilă interdicţie a accesului minorilor pe reţelele sociale.

Partidul Uniunea Creştin-Democrată al cancelarului Friedrich Merz şi partenerul său minoritar de coaliţie, Partidul Social-Democrat, s-au pronunţat deja în favoarea limitelor fixe de vârstă, în timp ce partidul soră al CDU din Bavaria, Uniunea Creştin-Socială, a avut o atitudine critică faţă de interdicţii.

Problema capătă de asemenea mai multă atenţie la nivelul Uniunii Europene. Liderii UE s-au pronunţat recent în favoarea continuării implementării limitelor de vârstă pentru platforme, bazându-se parţial pe legea sa privind serviciile digitale ale cărei reguli privind protecţia minorilor urmează să fie aplicate mai consecvent.

Comisia Europeană este responsabilă de reglementarea platformelor mari, aminteşte dpa.



