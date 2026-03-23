Data publicării: 21:28 23 Mar 2026

Riscurile la care te expui când plătești cu telefonul. Cu aceste sfaturi îți protejezi cardul
Autor: Ioana Dinu

card / pexels-pixabay-164501 card / Fotografie de la Pixabay: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/bancar-opera-iuni-bancare-card-de-credit-financiar-164501/

Plata contactless s-a impus ca una dintre cele mai utilizate metode de plată.

În prezent, este obișnuit să vezi oameni care plătesc cu telefonul mobil în aproape orice magazin, deoarece, spre deosebire de metodele tradiționale, nu necesită introducerea cardului într-un POS. Este suficient să apropii dispozitivul la câțiva centimetri pentru a efectua tranzacția.

Deși această metodă oferă rapiditate și comoditate, compania de securitate cibernetică ESET avertizează că plata contactless nu este complet sigură, deoarece infractorii cibernetici pot folosi în mod abuziv tehnologia pentru a accesa conturile bancare. De aceea, recomandă introducerea unui sistem de dublă verificare, care să solicite recunoașterea facială sau amprenta digitală pentru autorizarea oricărei operațiuni.

Recent, compania tehnologică PaynoPain le-a recomandat utilizatorilor să adopte protocoale de autentificare consolidată și verificarea certificatelor de securitate pentru a preveni plățile neautorizate. Totodată, a vorbit despre importanța efectuării tranzacțiilor prin platforme de plată sigure, care folosesc criptare și metode avansate de autentificare.

Pe de altă parte, compania recomandă și verificarea constantă a platformelor de comerț online, pentru a se asigura că site-urile au certificate valide și folosesc protocolul HTTPS, stabilirea unor limite de plată și activarea notificărilor bancare în timp real, pentru a putea reacționa rapid în cazul unor tranzacții suspecte.

PaynoPain avertizează asupra riscurilor utilizării rețelelor WiFi publice pentru efectuarea plăților și recomandă folosirea unor rețele VPN de încredere sau a datelor mobile, pentru a reduce expunerea la posibile incidente digitale.

Cum să plătești în siguranță cu telefonul mobil

Câteva măsuri de care trebuie să ții cont pentru ca plățile contactless să fie sigure:

Identificarea prin radiofrecvență (RFID): Creează o barieră care ajută la prevenirea atacurilor de tip skimming, o tehnică prin care sunt furate datele cardului în timpul tranzacției.


Stabilirea unei limite maxime de plată: Setează o sumă maximă care poate fi cheltuită prin plăți contactless.


Evitarea plăților cu smartwatch-uri: Activarea plăților pe ceasuri inteligente poate ridica riscuri, în funcție de modelul utilizat.

Activarea autentificării în doi pași: Ajută la prevenirea tranzacțiilor neautorizate.

Dacă aceste recomandări sunt aplicate, utilizatorii pot evita una dintre cele mai frecvente metode de fraudă: Skimming-ul. În acest tip de atac, infractorii folosesc un dispozitiv numit „skimmer”, montat în fanta bancomatelor, pentru a colecta datele personale și financiare atunci când utilizatorii introduc cardul.

