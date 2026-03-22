DCNews Stiri Social Ce faci dacă găseşti bani sau bunuri pe stradă. Când poți păstra ce ai găsit și când primești recompensă de 10%
Data actualizării: 16:45 22 Mar 2026 | Data publicării: 16:45 22 Mar 2026

Ce faci dacă găseşti bani sau bunuri pe stradă. Când poți păstra ce ai găsit și când primești recompensă de 10%
Autor: Giorgi Ichim

ce faci daca gasesti bani pe jos bani pe jos - Foto: Freepik @Stockah

Ce faci dacă găsești bani sau un bun pe stradă? Află ce spune Codul civil și Codul penal: termenul de 10 zile, obligația de predare la Poliție și când poți păstra bunul.

Conform Codului civil în vigoare, lucrurile care nu au un proprietar într-un anumit moment sunt "bunurile mobile abandonate, precum şi bunurile care, prin natura lor, nu au un proprietar, cum sunt animalele sălbatice, peştele şi resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale, fructele de pădure, ciupercile comestibile din flora spontană, plantele medicinale şi aromatice şi altele asemenea. Obligaţia persoanei care găseste un bun al cărui proprietar nu este cunoscut (telefon, portofel, o sumă de bani, tablou etc.) este să îl returneze în maximum zece zile stăpânului de drept sau, în cazul în care proprietarul nu este cunoscut sau dovedit, Poliţiei".

Potrivit art. 243 din Codul penal, dacă găsești un bun și nu îl predai în termen de 10 zile autorităților sau persoanei care l-a pierdut, ori dispui de el ca de al tău, fapta este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Textul se aplică și banilor găsiți.

Codul civil spune mai concret că bunul mobil pierdut rămâne al proprietarului, iar cel care îl găsește este obligat ca, în termen de 10 zile, să îl restituie proprietarului sau, dacă acesta nu poate fi identificat, să îl predea organului de poliție din localitatea în care a fost găsit. Poliția păstrează bunul timp de 6 luni și publică un anunț.

Dacă bunul a fost găsit într-un loc public, el poate fi predat mai întâi administratorului locului respectiv, care are apoi obligația să îl predea poliției în 3 zile.

Potrivit art. 943 "dacă bunul a fost găsit într-un loc public, el va fi predat, pe bază de proces-verbal, persoanei care deţine un titlu, altul decât titlul de proprietate publică, asupra locului respectiv. În termen de 3 zile de la data preluării bunului pierdut, această persoană este obligată să îl predea, pe bază de proces-verbal, organelor de poliţie din localitate. În acelaşi termen, anunţul menţionat la art. 942 alin. (3) se va afişa la locul unde a fost găsit bunul".

Când poți păstra banii sau bunul. Ce e obligat proprietarul să facă

Dacă proprietarul apare, în cazul bunurilor cu valoare comercială, el datorează celui care l-a găsit o recompensă de 10% din valoarea bunului. Dacă proprietarul nu revendică bunul în termenul legal, acesta poate fi remis celui care l-a găsit.

Potrivit art. 945 - Restituirea bunului găsit către proprietar - "în cazul bunurilor cu valoare comercială, proprietarul este obligat să plătească găsitorului o recompensă reprezentând a zecea parte din preţ sau din valoarea actuală a bunului. Obligaţia de plată a recompensei nu există în cazul prevăzut la art. 943, dacă găsitorul este persoana care deţine spaţiul ori un reprezentant sau un angajat al acesteia.

În cazul în care proprietarul a făcut o ofertă publică de recompensă, găsitorul are dreptul de a opta între suma la care s-a obligat proprietarul prin această ofertă şi recompensa fixată de lege ori stabilită de către instanţa judecătorească.

Dacă bunul ori preţul nu este pretins de proprietarul originar, el va fi considerat lucru fără stăpân şi remis găsitorului pe bază de proces-verbal. În acest caz, găsitorul dobândeşte dreptul de proprietate prin ocupaţiune. Dovada ocupaţiunii se poate face prin procesul-verbal menţionat sau prin orice alt mijloc de probă.

Dacă găsitorul refuză să preia bunul sau preţul, acesta revine comunei, oraşului sau municipiului pe teritoriul căruia a fost găsit şi intră în domeniul privat al acestuia.

Practic, dacă găsești bani pe stradă:

mergi la cea mai apropiată secție de poliție și îi predai, ideal cu mențiunea locului, datei și orei aproximative când i-ai găsit
cere o dovadă de predare sau un proces-verbal.

