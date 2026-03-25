Amenzile din Sectorul 4 pot fi plătite online, în câteva minute

Un clip informativ explică pașii necesari pentru efectuarea plății, de la accesarea platformei până la finalizarea tranzacției. Procedura este gândită pentru a fi simplă și accesibilă, astfel încât cetățenii să poată evita drumurile la ghișeu.

Utilizarea platformei online contribuie la reducerea timpului de așteptare și la eficientizarea interacțiunii cu instituțiile publice.

Inițiativa face parte din strategia mai amplă de modernizare a serviciilor oferite de Primăria Sectorului 4, cu accent pe soluții digitale rapide și ușor de utilizat.