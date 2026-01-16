€ 5.0894
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Cine sunt concurenții din arena „Hai că poți!” de duminică seară
Data publicării: 19:02 16 Ian 2026

Cine sunt concurenții din arena „Hai că poți!” de duminică seară
Autor: Dana Mihai

cupluri_hai_ca_poti

Super show-ul prezentat de Octavian Strunilă va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 21:00.

 

Începând de duminică, de la 21:00, vă invităm să urmăriți noi episoade ale show-ului „Hai că poți!”, prezentat de Octavian Strunilă, la Kanal D! Ca și până acum, patru cupluri se vor întrece, în fiecare ediție, pentru premiul de 25.000 de lei. Pe parcursul unor provocări inedite, testate înainte de asistentul Firică, vor fi puse la încercare îndemânarea, încrederea, curajul și, mai presus de orice, cunoașterea partenerului! Într-o atmosferă plină de energie şi umor, competiția va scoate la iveală detalii savuroase din viața de cuplu a concurenților.

În ediția de duminică, vor evolua sub ochii dumneavoastră:

Ioana și Ștefan

Căsătoriți, sunt împreună de șapte ani. Ioana obișnuia să facă sport, iar Ștefan a fost cândva împătimit de parkour. Emisiunea „Hai că poți!” pare că se pliază perfect pe experiențele lor. Se vor descurca, oare, în arenă?

Cine sunt concurenții din arena „Hai că poți!” de duminică seară

Malvina și Cristi

Sunt împreună de opt ani. El e campion la spart semințe, iar ea la a-l aștepta să se aranjeze în oglindă. Dacă v-am făcut curioși, aflați că, la cererea prezentatorului, Cristi ne dezvăluie din secretele lui de hairstyling. Dar nu cu părul a cucerit-o pe Malvina, ci cu umorul său debordant. Rămâne de văzut cum se vor descurca în arena „Hai că poți!”.

Cine sunt concurenții din arena „Hai că poți!” de duminică seară

Valentina și Andrei

Formează un cuplu de cinci ani, sunt logodiți de doi ani, iar anul acesta își vor pune pirostriile. S-au cunoscut la locul de muncă. Inițial, el nu-i făcuse o impresie prea bună. De fapt, Valentina nu voia nici măcar să-i dea o șansă pentru a-i fi coleg. Andrei s-a dovedit însă a fi amuzant și sufletist și, în cele din urmă, a devenit jumătatea ei. Competiţia „Hai că poți!” reprezintă un nou capitol frumos din viața lor.

Cine sunt concurenții din arena „Hai că poți!” de duminică seară

Bianca și Gabriel

Se cunosc de doi ani și formează un cuplu de opt luni. Ea știe deja că el, chiar dacă uneori e cu capul în nori, are potențial de soț. Gabi crede că, până la căsătorie, amândoi trebuie să se cunoască mai bine. Cu siguranță, competiția „Hai că poți!” îi va ajuta să se descopere dintr-o nouă perspectivă!

Cine sunt concurenții din arena „Hai că poți!” de duminică seară

Spre deliciul publicului entuziast și al telespectatorilor, cuplurile se vor întrece cu roaba, pe tocuri, la înălțime și în alte probe năstrușnice. Concurenții vor licita pe abilitățile partenerilor de viață, iar  „SuperStrunilă” (n.r. – cum a fost numit de o concurentă prezentatorul show-ului) îi va motiva pe fiecare dintre ei să dea tot ceea ce are mai bun în cadrul competiției! Fiți gata pentru răsturnări de situație!

Patru cupluri competitive, patru probe, hohote râs, dialoguri spumoase, o finală plină de adrenalină și o pereche câștigătoare - aceasta este formula unei seri reușite!

Nu pierdeți duminică, de la 21:00, o nouă ediție „Hai că poți!”, un show cu sare, piper și mult umor, prezentat de Octavian Strunilă, la Kanal D!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hai ca poti
kanald
