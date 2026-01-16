Octavian Strunilă revine cu noi ediții ale competiției cuplurilor! „Hai Că Poți!”, din această duminică, de la ora 21:00, la Kanal D!

„Hai că poți!”, emisiunea prezentată de Octavian Strunilă, revine duminică, de la ora 21:00, la Kanal D, cu noi ediții în care cuplurile își testează relația prin probe pline de umor, emoție și adrenalină.

Noi cupluri intră în competiție pentru marele premiu

Game show-ul își continuă parcursul la Kanal D cu alte patru cupluri care intră în joc pentru a demonstra cât de bine se cunosc și pentru a câștiga premiul de 25.000 de lei (premiul oferit în fiecare ediție a emisiunii).

„Viața fiecărui cuplu este foarte bine reflectată în acest show, pentru că orice cuplu trece aproape prin toate probele de acolo. Fiecare probă dusă la sfârșit, câștigată, e o dovadă de tenacitate, de răbdare, de skill-uri personale, fizice, intelectuale, perspicacitate. E ca în viață. Acest show e ca o căsătorie de lungă durată”, a declarat Octavian Strunilă.

Și pentru că în acest show îndrăgitul prezentator este ca un arbitru al cuplurilor, ne-am îndreptat privirea asupra soțului și tatălui Octavian Strunilă. Este căsătorit și tată a doi adolescenți. El vorbește deschis despre faptul că propria relație a parcurs, în mod firesc, toate etapele unei vieți de familie, de la primele provocări ale părintelui tânăr până la momentele în care copiii cresc și cuplul își recâștigă timpul și obiceiurile petrecute doar împreună.

Reîntoarcerea la viața în doi

„Te reîntorci la relația de cuplu doar tu cu soția și te reîntorci și la obiceiuri. Pentru că obiceiurile dinainte erau să mergem undeva împreună, să mâncăm împreună, să vedem un spectacol împreună, să petrecem timp împreună, doar eu cu Oana. Treptat, ne reîntoarcem la asta și ne bucură. Pentru că, între timp, am realizat niște lucruri, copiii au crescut și nu poate decât să te bucure că undeva acasă există doi omuleți care încep să devină independenți”, a subliniat Octavian Strunilă.

La început de an, prezentatorul privește înainte cu realism și echilibru. Își dorește ca și în 2026 lucrurile să meargă cel puțin la fel de bine ca în 2025. Dacă în anii trecuți a debutat în domenii precum scrisul, regia și producția de teatru, dorința lui este să rămână acolo și, dacă se poate, să crească puțin câte puțin, în fiecare an. Însă, dincolo de proiecte și planuri, bucuriile simple rămân pentru el cele mai importante, iar de sărbători Moș Crăciun i-a adus exact lucrurile pe care și le-a dorit.

„Moș Crăciun îmi aduce de obicei chestii pe care eu le folosesc în viața de zi cu zi. Îmi place să mă alint așa, să merg la saună, să merg la înot și am primit foarte multe elemente care completează chestia asta, cum ar fi o căciulă specială pentru saună, un prosop dintr-un anumit material cu niște capse care se prind în jurul mijlocului, ca să nu umblu gol prin vestiar, și mai multe lucruri pentru înot, cască, ochelari... Lucruri pe care eu mi le-am cumpărat de la magazinul din colț, dar pe care Moș Crăciun le-a dus de departe”, a povestit cu amuzament Octavian Strunilă care, la trecerea dintre ani, și-a dorit echilibru atât pe plan profesional, cât și personal.

Octavian Strunilă continuă să fie alături de cuplurile care concureaza în fiecare duminică, la „Hai Că Poți!”, începând chiar din acest weekend, de la ora 21:00, la Kanal D! Nu pierdeți, emoția, adenalina și umorul unui show în care primează bucuria de a merge mai departe împreună.