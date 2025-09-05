Data publicării:

Tesla îi va acorda lui Musk o sumă fără precedent de 1.000 de miliarde de dolari

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Liderul Tesla ar putea primi o compensație colosală, de aproape 18 ori mai mare decât pachetul contestat din 2018, dacă producătorul auto va atinge o valoare de piață de 8,6 trilioane de dolari.

Consiliul de administrație al Tesla (TSLA.O) a propus un plan de compensare de 1.000 de miliarde de dolari pentru directorul general Elon Musk, într-un demers care ar depăși orice alt pachet salarial din istoria corporațiilor. Documentele de reglementare subliniază că această propunere reflectă rolul central pe care Musk îl are în transformarea companiei într-un jucător global în domeniul inteligenței artificiale și roboticii, conform Reuters.

Noua propunere este de aproximativ 18 ori mai mare decât pachetul salarial din 2018, evaluat la 56 de miliarde de dolari și aflat încă în dispută juridică.


Detalii privind remunerația

Conform planului, Musk ar putea primi până la 12% din acțiunile Tesla, echivalentul a 1,03 trilioane de dolari, dacă valoarea companiei va ajunge la 8,6 trilioane de dolari în următorul deceniu. Obiectivele includ atât capitalizarea de piață, cât și realizări operaționale, cum ar fi producția de robotaxi și roboți umanoizi.

În prezent, Musk deține aproximativ 13% din Tesla, dar noul premiu ar putea spori semnificativ puterea sa de vot. Compania a precizat că CEO-ul nu va primi niciun salariu sau bonus în numerar, remunerația fiind exclusiv legată de performanță, după modelul planului din 2018.

În timp ce susținătorii pachetului salarial argumentează că acesta alinia stimulentele lui Musk cu creșterea pe termen lung a Tesla, criticii avertizează asupra riscurilor de diluare și guvernanță.

„Domnul Musk a demonstrat o istorie îngrijorătoare de a fi ușor distras pe alte căi care nu aduc neapărat beneficii directe unei companii precum Tesla”, a declarat Peter Anderson, fondatorul Andersen Capital Management.

Consiliul de administrație a insistat, însă, că propunerea reflectă feedback-ul acționarilor și introduce garanții mai puternice de guvernanță.

Deși Musk a transformat Tesla dintr-un startup de nișă într-unul dintre cei mai valoroși producători auto din lume, compania se confruntă în prezent cu încetinirea cererii de vehicule electrice și cu presiunea tot mai mare din partea rivalilor chinezi, în special BYD (002594.SZ).

Tesla a pierdut recent teren în piețele-cheie, pe măsură ce concurența se intensifică, iar investitorii urmăresc cu atenție modul în care compania va naviga această nouă etapă.

Propunerea a fost analizată de un comitet special de directori independenți și urmează să fie supusă votului acționarilor în noiembrie.

Acțiunile Tesla au crescut cu aproximativ 2% în tranzacțiile premarket, după publicarea documentului. Între timp, compania rămâne angajată în lupta juridică privind pachetul salarial din 2018 și în tranziția către o strategie dominată de inteligența artificială.

