SpaceX va lansa Starship într-un nou zbor de încercare la 13 octombrie

Misiunea, denumită Starship Flight 11, va fi ultima în configurația „Version 2” a navei spațiale. Lansarea este programată să aibă loc de la baza SpaceX Starbase din Texas, iar fereastra de decolare se va deschide la ora 23:15 GMT. Evenimentul va fi transmis în direct de companie.

Starship Version 2 este considerată cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată, cu o înălțime de aproape 121 de metri. Următoarea generație, Version 3, care va debuta cu Flight 12, va atinge 124,4 metri, iar Version 4, așteptată în 2027, ar putea ajunge la aproximativ 142 de metri.

Un pas spre colonizarea planetei Marte

Programul Starship are ca obiectiv dezvoltarea unui vehicul complet reutilizabil, format din două elemente: Super Heavy, racheta de propulsie, și Ship, treapta superioară. Acest sistem este gândit pentru transportul de echipaje și echipamente pe Marte, în vederea stabilirii unui avanpost uman permanent, un vis declarat al lui Elon Musk, fondator și CEO al SpaceX.

Testul de pe 13 octombrie va semăna mult cu Flight 10, lansat pe 26 august și considerat un succes complet. Atunci, Super Heavy a amerizat controlat în Golful Mexic, iar Ship a făcut același lucru în Oceanul Indian, în largul Australiei de Vest, după ce a desfășurat opt versiuni fictive de sateliți Starlink.

Pentru Flight 11, se vor folosi aceleași zone de aterizare, iar Ship va încerca din nou să desfășoare opt sateliți fictivi. De asemenea, SpaceX a anunțat că va îndepărta deliberat plăci din scutul termic pentru a testa rezistența vehiculului în condiții vulnerabile.

Inovații la nivelul propulsorului Super Heavy

Super Heavy va demonstra o configurație nouă a motorului de aterizare, care ar putea fi standard pentru viitoarea generație. În loc de trei motoare Raptor folosite până acum, vor fi activate cinci din cele 33 de motoare pentru a oferi o redundanță mai mare și un control mai fin al coborârii.

Această ajustare este considerată crucială pentru dezvoltarea Version 3 a Super Heavy.

Misiunea Flight 11 va marca a doua reutilizare a unui propulsor Super Heavy. Același booster a fost folosit anterior în Flight 8, în martie anul trecut, revenind cu succes la Starbase, unde a fost prins de brațele robotizate ale turnului de lansare.

În total, 24 dintre cele 33 de motoare Raptor ale acestui propulsor vor fi testate în timpul zborului. SpaceX a mai folosit un propulsor reutilizat și în Flight 9, lansat pe 27 mai.

Viitorul programului Starship

Flight 11 este văzut ca un test crucial pentru trecerea la următoarea etapă a programului. Dacă lansarea va fi un succes, aceasta va valida o serie de îmbunătățiri tehnice și va deschide calea pentru Flight 12 și debutul Starship Version 3, o variantă mai mare și mai performantă.

Pentru Elon Musk și SpaceX, fiecare test reprezintă un pas înainte în cursa pentru transformarea omului într-o specie multiplanetară și în atingerea obiectivului final: Marte.