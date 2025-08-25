Data actualizării: | Data publicării:

Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare

Doar noile acte de identitate, cu cip, pot fi utilizate ca documente de călătorie, în cazul în care trebuie să vă schimbați buletinul.

În situația în care trebuie să vă schimbaţi actul de identitate, trebuie să aveți în vedere că nu puteţi folosiţi cartea simplă pentru a ieşi din România. Cele simple nu stochează datele personale și nu vor mai permite circulaţia în spaţiul Uniunii Europene din 2031. Din motive ce ţin de securitate, dar şi de riscul de falsificare, Cartea de identitate fără cip nu este considerată de autorităţi ca document înlocuitor paşaportului.

"Actele de identitate emise cetăţenilor români trebuie să respecte standardele europene pentru a se permite exercitarea dreptului la libera circulaţie pe teritoriile statelor membre. În aceste condiţii, cartea electronica de identitate a fost proiectată să corespunda standardelor europene ce impun existenţa unui suport de stocare electronic", a declarat Claudiu Giulescu, şef Direcţia de Evidenţă a Populaţiei, conform Observatornews.

Ce se întâmplă cu buletinele vechi. Până când sunt valabile

Buletinele vechi, emise începând din 1997, încă mai pot fi folosite ca şi documente de călătorie, până la expirare sau până în anul 2031.

Peste 40.000 de români au vrut cartea electronică de identitate, în doar 30 de zile. Din iulie 2026, buletinul cu cip va costa 68 de lei.

Schimbări și la pașapoarte

Şi la paşapoarte vor apărea schimbări. Începând cu data de 15 septembrie 2025, cei care îşi schimba paşaportul simplu temporar vor avea tipărit un cod QR semnat digital, pentru a creşte nivelul de securitate, spun autoritățile.

