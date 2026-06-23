Lista celor excluși din PNL - surse

Ilie Bolojan / Agerpres

Mai mulți politicieni care gândesc diferit de Ilie Bolojan sunt la un pas de a fi dați afară din PNL.

Conform unor surse, mai mulți liberali vor fi excluși marți din PNL. Printre aceștia se numără Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Sorin Cîmpeanu, Rareș Bogdan, Andrei Baciu. De asemenea, vor fi dați afară și Monica Anisie, George Scarlat, Mihai Veștea, Prișcă Răzvan, Ionuț Stroe, Mititelu Eduard, Lucian Bode, Ion Iordache, Aneta Matei, Pandea Ciprian.





Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, afirmă că aplicarea unor sancţiuni, care pot merge până la excluderea din partid, pentru Adrian Veştea şi alţi membri, se va face în prima şedinţă a Biroului Permanent Naţional (BPN).

„În primul BPN încep procedurile de aplicare a sancţiunilor, conform Statutului PNL. Şedinţa ar putea avea loc chiar astăzi", a declarat liderul liberal din Arad.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii: una prevede că participarea membrilor partidului la construcţia unui guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu.

Guvernul Adrian Veștea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi pentru și 23 de voturi împotrivă. Au fost 212 de voturi exprimate.

Votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului a fost secret cu bile.

Pentru ca Guvernul să fie învestit era nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari.

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, că își dorește să deblocheze situația în care se află România, reamintind că au rămas 70 de zile până la finalizarea proiectelor PNRR.

Pe de altă parte, Veștea a afirmat că printre cei care au luat cuvântul de la tribuna plenului se numără și persoane cu „diverse frustrări” și care au fost învinse la Brașov.

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