Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la ANPC

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a trimis Corpul de Control al instituţiei la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), transmite Agerpres.

El a spus că a luat această decizie după ce a constatat pierderi de aproape 16 milioane de lei din amenzi date de comisari în urma controalelor, pe care ulterior fie nu le mai încasau, fie le încasau doar la jumătate din minim.

"La ANPC am observat un trend şi anume sunt comisari care merg în inspecţie, emit procese verbale de amendă, însă nu înregistrează acele procese verbale nicăieri, pentru ca nimeni din statul român să nu poată merge pentru a recupera acei bani în cazul în care nu sunt plătiţi. Şi datele sunt următoarele: pe 2024, pentru 205 procese verbale în valoare de 1,8 milioane de lei, nu a fost transmis către autorităţile care fac executare absolut niciun proces verbal. Nimeni nu ştie să urmărească dacă acest proces verbal mai este datorat de cineva sau nu. Au fost 1.413 procese verbale care au fost încasate la jumătate din minim, chiar după expirarea termenului în care se putea face asta. Practic, angajaţi (ai ANPC - n. r.) au acceptat să primească procesul verbal mai târziu şi să încaseze doar jumătate din valoarea minimă, generând o pagubă de 5,5 milioane de lei", a afirmat, joi, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

"O pierdere de 15,6 milioane de lei"

Potrivit acestuia, în 2024 până în august 2025, "aceste abordări selective şi ilegale" au dus la o pierdere de 15,6 milioane de lei.

"Şi cum dacă eşti lăsat, anul viitor faci şi mai mult, m-am uitat şi la situaţia anului 2025. În primele luni ale anului 2025, n-au mai fost 205 procese verbale care nu s-au trimis către executare, ci au fost 533. Au văzut că le merge. N-au mai fost 1.413 procese verbale pentru care s-a încasat jumătate din minim, chiar dacă nu mai erau în termen, ci au fost 636. Au fost mai puţini cei care au fost iertaţi să plătească într-o perioadă în care nu mai au aveau voie să plătească şi mai mulţi cei cărora li s-au anulat de tot din pix. În total, doar în anul 2024 până în august 2025, aceste abordări selective şi ilegale au generat o pierdere de 15,6 milioane de lei", a susţinut ministrul.

În acest context, Corpul de Control al Ministerului Economiei a fost trimis la ANPC pentru a identifica mecanismul şi persoanele care se fac vinovate de aceste pierderi din amenzi.

Miruță: Am dispus Corpului de Control de la minister să meargă într-un control amănunţit la ANPC

"Ca atare, am dispus Corpului de Control de la minister să meargă într-un control amănunţit la ANPC, în urma căruia să se identifice, cu nume şi prenume, care este persoana, persoanele şi care este mecanismul, pentru că vorbim acolo de un mecanism intenţionat în baza căruia ne ducem duri şi facem controale, după care emitem o foaie cu care pot să-şi facă copiii avioane de hârtie, pentru că nicio entitate în statul român nu mai are după ce să urmărească această trasabilitate. Sunt aproape 16 milioane de lei în perioada în care la Guvern ne străduim să adunăm mai mulţi bani, să colectăm mai mulţi bani şi încercăm să le explicăm oamenilor de ce a fost nevoie prima oară pentru nişte creşteri de taxe. O să urmărim şi extindem controlul şi pe situaţia anilor trecuţi", a dat asigurări şeful de la Economie.

Cum vor fi recuperați banii

Totodată, Miruță a precizat că toate procesele verbale care nu au fost înregistrate vor fi trimise Ministerului de Finanţe, pentru a se încerca recuperarea sumelor.

"Evident că am vorbit cu cei de la Finanţe. Vom trimite toate aceste procese verbale care n-au fost înregistrate, chiar dacă este mai târziu. Există riscul ca unele firme de atunci să se fi dizolvat şi să nu mai ai cui să îi ceri banii pe care îi datorau, pentru că atunci când s-au dizolvat nicio entitate din statul român nu a observat - că n-avea de unde - că are nişte datorii înainte să se dizolve firma", a subliniat el.

Ministrul Economiei, despre suspiciunile sale

Întrebat care este suspiciunea sa legată de aceste "dispariţii", Radu Miruţă a răspuns: "Furt. Că băgau bani în buzunar, că voiau să-i salveze pe cei care greşiseră şi de fapt de ochii lumii le dădeau un proces verbal care nu valora nimic... Nu ştiu dacă schimbul acesta presupunea ca ei să primească nişte bani - şpagă, pe româneşte, că e un cuvânt tare cunoscut - sau asta se întâmpla doar pe prietenie, iertându-i pe câte unii de acolo, nu ştiu asta.

Eu ştiu că statul român a cheltuit nişte bani cu nişte resurse, cu nişte comisari care au şi salariu, merg şi cu maşini, fac control acolo şi, în urma controlului, statul român nu numai că nu încasează nimic, ci anulează, şterge din evidenţele sale aceste procese verbale".