DCNews Stiri Internațional Imagini cutremurătoare din Suedia: Mai mulți oameni, loviți mortal de un autobuz, în centrul capitalei - FOTO/VIDEO
Data actualizării: 20:08 14 Noi 2025 | Data publicării: 19:16 14 Noi 2025

Imagini cutremurătoare din Suedia: Mai mulți oameni, loviți mortal de un autobuz, în centrul capitalei - FOTO/VIDEO
Autor: Doinița Manic

accident suedia Autobuzul care a lovit mortal mai mulți oameni, în capitala Suediei. Foto: Captură video Twitter
 

Incident grav în Suedia! Mai multe persoane au fost lovite mortal de un autobuz, în centrul capitalei.

Un autobuz a lovit mortal mai multe persoane în centrul Stockholmului și a rănit altele, vineri după-amiază, potrivit poliției suedeze, citate de Reuters și AFP.

Autobuzul etajat s-a izbit de un adăpost de autobuz, iar imaginile publicate de presa locală arătau numeroase ambulanțe și vehicule de urgență la fața locului. Reuters menționează că autoritățile nu au găsit indicii care să sugereze un atac, transmite Agerpres.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare din Stockholm a raportat șase victime, fără a preciza dacă este vorba de decese sau răniți.

"Nu se aflau pasageri în autobuz la momentul respectiv", a adăugat acesta.

Cauza incidentului, necunoscută

Cauza incidentului rămâne necunoscută, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției Nadya Norton pentru AFP.

"Ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat. Este prea devreme să spunem și nu vreau să speculăm", a subliniat ea.

Șoferul autobuzului a fost arestat, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru omor din culpă, conform procedurii standard, a mai precizat Norton.

"Urmează să fie interogat, apoi vom vedea dacă va fi eliberat sau arestat", a adăugat purtătoarea de cuvânt a poliției.

O fotografie publicată pe site-ul Aftonbladet arăta serviciile de urgență în jurul unui autobuz albastru cu etaj, cu resturi împrăștiate în jurul vehiculului.

Incidentul s-a produs în apropierea Institutului Regal de Tehnologie, a mai informat poliția.

"Gândurile mele sunt în primul rând alături de cei afectați și de familiile lor", a scris prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, pe rețeaua X.

