Cum plătești în plus, la supermarket, produse pe care nu le cumperi. S-a întâmplat în Cluj

Cititorul DC News ne-a transmis pe adresa de mail a redacției faptul că 'sâmbătă după-amiază, am făcut cumpărături la un supermarket din Cluj-Napoca. După ce am plătit produsele, la casa de marcat, și am ieșit din magazin, m-am uitat pe bonul fiscal. Am observat că am dat bani și pentru un produs pe care nu l-am cumpărat. De obicei, nu mă uitam pe bon, dar uite așa te trezești cu bani în plus de plătit degeaba. Azi un leu, mâine poate sunt zece și tot așa', spune sursa citată.

'Nu este pentru prima dată când un client plătește pentru ceva ce nu a achiziționat'

'Prin urmare, m-am întors în magazin și am întrebat-o, amabil, pe doamna vânzătoare ce s-a întâmplat. Mi-a spus că nu este pentru prima dată când un client plătește pentru ceva ce nu a achiziționat. Vânzătoarea s-a scuzat, dându-mi de înțeles că softul de la casa de marcat ar fi de vină. Am înțeles că el ar fi adăugat instant și o legătură de pătrunjel pe bon. Tind să cred acest lucru pentru că nu am observat ca vânzătoarea să scaneze ceva suplimentar față de produsele de pe banda de marcat. Prin urmare, mi-a dat banii înapoi pentru legătura de 'pătrunjel verde, mai spune acesta.

'Cum este posibil? O nouă metodă de furt inteligent?'

'În concluzie, doresc să atrag atenția asupra situației întâmplate și să adresez următoarele întrebări: Cum este posibil să plătești pentru un produs pe care nu l-ai cumpărat? Ce fel de eroare este aceasta ținând cont că au mai fost furați și alți clienți? Este o nouă metodă care se desfășoară la o scară mai largă? Vorbim despre infima sumă de 1 leu, dar dacă adunăm această eroare de la zeci/sute de persoane?', subliniază cititorul.

'Este un soft inteligent care îți scanează automat produse cu sume infime de 1, 2, maximum 3 lei și nu 10, 20 de lei ca să nu îți dai seama așa ușor că te fură?'

'O altă întrebare este următoarea: Soft-ul acesta inteligent, de la casa de marcat, se bagă peste vânzătoare și îți scanează automat produse cu sume infime de 1, 2, 3 lei și nu 10, 20 de lei ca să nu îți dai seama așa ușor că te fură?

Dacă în locul meu era o altă persoană, în speță o vârstnică sau un vârstnic, care are o vedere mai slabă și și-a uitat ochelarii acasă?

Nu este prima dată când descopăr promoții false sau în cazul de acum, un fel de next level, să plătesc pentru un produs pe care nu l-am cumpărat. De ce? Este o simplă eroare sau o metodă generalizată? Nu uitați să verificați bonul fiscal!', concluzionează cititorul DC News.

