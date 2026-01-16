Nu scăpăm de ger. Prognoza meteo pe o lună, vreme cu temperaturi mai scăzute decât ar fi normal

România trece printr-o iarnă grea, cu temperaturi mai scăzute decât ar fi normal în această perioadă.
Administrația Națională de Meterologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Estimarea arată că iarna grea va continua și-n următoarea lună. Meteorologii anunță pentru fiecare săptămână prognozată temperaturi mai scăzute decât ceea ce ar fi normal în această perioadă, pe întreg teritoriul României.
Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.
Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.
Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.
Mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci