Sara Errani, cea mai în vârstă campioană olimpică la tenis. L-a depășit pe cel mai bun jucător din istorie

Sara Errani a scris istorie la actuala ediție a Jocurilor Olimpice, unde a bifat câteva ”borne” importante, fiind cea mai în vârstă campioană olimpică, depășindu-l cu câteva săptămâni pe Novak Djokovic, care este cel mai în vârstă bărbat, campion olimpic la tenis.

Sara Errani (37 ani) și Jasmine Paolini (28 ani) au câștigat prima medalie de aur la Jocurile Olimpice, după ce au învins în finala perechea Mirra Andreeva (17 ani)/ Diana Shnaider (20 ani), scor 2-6, 6-1, 10-7.

"Nu este ușor după primul set, am vrut doar să fac mai bine în setul al doilea. Este atât de important... am dat totul și am obținut medalia de aur", a declarat Paolini, după victorie.

"Evident, am avut probleme în primul set, în cele din urmă am făcut-o bine", a adăugat Errani.

"Al doilea set a fost o schimbare totală. Am luat-o la goană de la început", a declarat Errani. "Din acel moment, de asemenea, Jasmine a slăbit și am pus mai multă presiune pe Andreeva și Shnaider și am găsit abordarea potrivită”, a completat fostul lider mondial la dublu, poziție atinsă în septembrie 2012.

Medalia de bronz a fost cucerită de perechea spaniolă Cristina Bucsa/ Sara Sorribes Tormo, care a trecut de cehoaicele Karolina Muchova/Linda Noskova, scor 6-2, 6-2.

Medalii olimpice la 100 de ani distanță

De-a lungul timpului, Italia a obținut încă două medalii, ambele de bronz, în proba de simplu masculin, la distanță de un secol.

Astfel, la ediția din 1924, de la Paris, Uberto de Morpungo a câștigat finala mică, după ce l-a învins pe francezul Jean Borota, în timp ce la actuala ediție, Lorenzo Musetti a trecut de canadianul Felix Auger-Aliassime.

În urma victoriei de duminică, Sara Errani, 37 de ani împliniți în 29 aprile, a devenit cea mai în vârstă campioană olimpică din istorie și a intrat în rândul jucătorilor care au câștigat Golden Slam-ul probei de dublu, toate titlurile majore și cel olimpic. Singura jucătoare care a cucerit toate cele cele cinci titluri majore, la simplu, în același an, este Stefi Graff, la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988.

Errani a făcut echipă cu Roberta Vinci pentru a câștiga toate cele patru titluri de Grand Slam la dublu feminin (Roland Garros și US Open, în 2012, Australian Open în 2013, Australian Open și Wimbledon, în 2014).

Sara Errani a ajuns, în 2012, atât în finala de simplu, cât și cea de dublu, la Roland Garros, la fel ca Mary Pierce (2000), Kim Clijsters (2003), Lucie Safařova (2015), Barbora Krejcikova (2021), Coco Gauff (2022) și Jasmine Paolini (2024).

Mirra Andreeva, a doua cea mai tânără jucătoare care a disputat finala olimpică

Rusoaica Mirra Andreeva, 17 ani, care a jucat sub drapel neutru, este a doua cea mai tânără jucătoare care a câștigat o medalie olimpică la tenis, după americanca Jennifer Capriati care a câștigat titlu olimpic la JO Barcelona 1992, când avea 16 ani și 132 de zile.

La masculin, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr medaliat olimpic, cu 21 de ani și 2 luni.

Până la această ediție, topul celor mai tineri finaliști îi avea incluși pe: Marc Rosset (21 de ani și 8 luni) la Barcelona 1992, Rafael Nadal (22 de ani și 2 luni) la Beijing 2008, Tommy Haas (22 de ani și 5 luni) la Sydney 2000 și Mardy Fish (22 de ani și 8 luni) la Atena 2004.

