Polițiști - profesori, reforma perfectă în era Bolojan: Catalogul bate bastonul

Pe de altă parte, mii de polițiști, jandarmi și alte forțe de ordine ies la pensie, că „e momentul bun”. Ce facem cu profesorii?

Să luăm următorul exemplu: Să zicem că dai afară 24.000 de profesori. Ce facem cu ei. În același timp, mii de polițiști, jandarmi și alte forțe de ordine ies la pensie, că „e momentul bun”.

Soluția „logică”? Îi mutăm pe profesori în locul lor.

Și să vezi atunci ce țară sigură avem: Infractorii trecuți absenți, cu nota la purtare scăzută, scoși la lecție în mijlocul străzii. Profesorii fără catedră aleargă după ei cu catalogul sub braț și le dau un 4 de nu se văd.

Evident, polițiștii se pensionează liniștiți, iar infractorii tremură când aud: „Astăzi te ascult”.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Buzău a anunţat că, în anul şcolar 2026-2027, vor fi eliminate 24 de clase a IX-a din liceele aflate pe raza judeţului, în baza a peste 50 de criterii, urmând să fie realizată şi o evaluare la care vor participa şi directorii instituţiilor de învăţământ, măsura fiind determinată atât de legislaţie, cât şi de scăderea numărului de elevi.

Potrivit conducerii ISJ Buzău, la mijlocul săptămânii a avut loc o şedinţă cu directorii liceelor din judeţ în cadrul căreia li s-a comunicat faptul că, din anul şcolar viitor, mai multe clase a IX-a vor trebui reduse.

„Legislaţia şi scăderea numărului de elevi a dus la situaţia în care ne aflăm, aceea de a crea pentru viitoarele clase a IX-a un număr cu 24 de clase mai mic, motiv pentru care au avut loc două şedinţe de lucru cu directorii instituţiilor de învăţământ liceal din Buzău, una în care le-a fost precizat faptul că cele 24 de clase vor trebui eliminate, iar miercuri a avut loc o şedinţă de lucru în care, împreună cu directorii unităţilor de învăţământ, am convenit la stabilirea unor criterii de selecţie a unităţilor de învăţământ, astfel încât să aibă relevanţă planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2026-2027", a declarat inspectorul general şcolar al ISJ Buzău, Daniela Palcău.

Criteriile în baza cărora se vor desfiinţa clasele au fost dezbătute pe larg de fiecare unitate de învăţământ cu profil teoretic, vocaţional sau tehnologic.

„Criteriile au fost grupate în patru secţiuni. Pe de-o parte, performanţă academică şi aici vorbim în special despre liceele teoretice, rezultatele la Bacalaureat, la competiţii şcolare, pentru cele tehnologice de asemenea. Apoi am avut un alt criteriu legat de parteneriatele cu mediul de afaceri şi modul în care elevii s-au integrat în piaţa muncii, pentru că este firesc şi normal să construim un plan de şcolarizare pe necesităţile economice ale judeţului. S-a discutat şi o situaţie legată de resursa umană, pentru că nu poţi să stabileşti o clasă de vocaţional sau de liceu tehnologic dacă nu ai specialişti în domeniu. Apoi s-a luat în calcul şi plata pe elev, dar şi situaţia geografică a unităţilor de învăţământ pentru că ştim foarte bine, judeţul nostru are toate formele de relief, sunt distanţe destul de mari din mediul rural către localităţile de municipiu. Fiecare director de unitate de învăţământ, împreună cu comisia sau cu consiliul profesoral respectiv consiliul de administraţie, va face o analiză serioasă şi de luni vom începe discuţii pe aceste aceste clase", a mai precizat şefa ISJ Buzău.

Reducerea claselor nu va impune şi reducerea unor posturi, în schimb selecţia liceelor în care se vor opera modificări va ţine cont de anumite rezultate obţinute în ultimii ani.

„O discuţie a fost legată de examenul de Bacalaureat şi de rezultate. În legislaţie există un articol în metodologia de constituire a planului de şcolarizare care presupune că acolo unde sunt unităţi de învăţământ cu procent de promovabilitate zero la examenele de Bacalaureat, vor putea funcţiona doar cu o analiză atentă a inspectoratului şcolar şi cred că nu este cazul. Mai discutăm de licee care au, spre exemplu, specializări comune şi acolo va fi clar analizat comparativ dacă două sau trei licee au acelaşi profil. Dau acum un exemplu la întâmplare 'Mecanică'. Vor fi discutate cele două clase de mecanică de la un liceu şi de la celălalt comparativ.

Dacă trebuie să rămână o singură clasă, să vedem care este atracţia elevilor, dacă după examenul de admitere a fost solicitată o şcoală mai mult decât cealaltă, încadrarea cu resursă umană, încadrarea în costul standard per elev. Sunt foarte multe criterii, dacă mă întrebaţi pe mine, cred că peste 50 de criterii pe care le vom avea în analiză pentru fiecare unitate de învăţământ. Absenţa unei clase din planul de şcolarizare al unui liceu nu înseamnă plecarea acasă a unor persoane pentru că în planul de şcolarizare există un număr de ore pentru disciplinele din trunchiul comun, un număr de ore pentru disciplinele din specialitate. În funcţie de specificul şi profilul şcolii respective se va diminua numărul de clase, dar aşa cum vă spuneam, există şi posibilitatea ca din două specializări identice să dispară una. Sunt profesori, în general cei de la disciplinele tehnologice, care au posibilitatea să predea mai multe specialităţi", a detaliat Daniela Palcău.

Planul de şcolarizare aferent anului 2026-2027 va fi transmis de către ISJ Ministerului Educaţiei pe 30 ianuarie. Totodată, în data de 20 ianuarie este programat un comitet local de stabilire a claselor pentru învăţământul profesional şi tehnic la care vor lua parte directorii unităţilor de învăţământ pentru a decide asupra claselor care vor fi eliminate.