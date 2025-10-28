€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:08 28 Oct 2025

Cum își explică fapta asasinul premierului japonez Shinzo Abe
Autor: Iulia Horovei

minor-arestat-preventiv-pentru-30-de-zile-pentru-talharirea-unui-nepalez--in-hunedoara_75016100 FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
 

Bărbatul care l-a împușcat mortal pe fostul prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, a explicat în fața instanței ce l-a determinat să recurgă la acest gest.

Tetsuya Yamagami, bărbatul care l-a împușcat mortal pe fostul prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, a explicat în fața instanței că și-a comis fapta din ură față de controversata Biserică a Unificării, pe care o considera apropiată de Abe și de alți politicieni japonezi.

El și-a recunoscut oficial crima, spunând în fața judecătorilor: „Este adevărat că eu am făcut-o”, potrivit SkyNews.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani a apărut la Tribunalul Districtual din Nara îmbrăcat într-un tricou negru și pantaloni gri, cu părul lung prins într-o coadă. El este acuzat că, în iulie 2022, l-a împușcat pe fostul lider japonez cu o armă artizanală, în timpul unui discurs electoral susținut în orașul Nara, din vestul țării.

Cum își motivează bărbatul crima

Potrivit declarațiilor sale, Yamagami avea resentimente profunde față de Biserica Unificării, o mișcare religioasă fondată în Coreea de Sud, despre care credea că i-a ruinat familia din punct de vedere financiar.

El le-a spus anchetatorilor că donațiile uriașe făcute de mama sa bisericii au dus la prăbușirea economică a familiei, iar el l-a considerat pe Abe responsabil pentru apropierea de această organizație.

Interes uriaș pentru proces

Procesul desfășurat la Nara a stârnit un interes uriaș în Japonia și în străinătate. Audierea a coincis cu o vizită a lui Donald Trump, care l-a numit pe Shinzo Abe „un mare prieten al meu și un mare prieten al vostru”.

Abe a fost primul lider străin care s-a întâlnit cu Trump după victoria acestuia din 2016, iar cei doi au păstrat o relație apropiată. În timpul vizitei, președintele american s-a întâlnit cu actualul premier japonez, prima femeie în această funcție din istoria țării, Sanae Takaichi, pe care a felicitat-o pentru promisiunea de a accelera consolidarea militară și de a semna noi acorduri comerciale. Aceasta este considerată protejata politică a lui Abe.

Procesul lui Yamagami este programat să se încheie la mijlocul lunii decembrie, potrivit agenției Kyodo. Avocatul său a cerut reducerea pedepsei, susținând că arma folosită, fiind una artizanală, nu se încadrează legal în categoria armelor de foc. 

Controverse privind Biserica Unificării

Biserica Unificării, cunoscută și sub numele de „Moonies”, a fost fondată în 1954 în Coreea de Sud și este celebră pentru nunțile colective. În Japonia, ea are mii de adepți și a fost implicată în numeroase controverse și procese, fiind acuzată că manipulează membrii să doneze sume mari de bani.

Organizația a avut legături cu numeroși politicieni ai Partidului Liberal Democrat, ceea ce a afectat imaginea formațiunii aflate la guvernare. În martie anul trecut, un tribunal japonez a ordonat dizolvarea bisericii, o decizie pe care organizația a contestat-o.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Sanae Takaichi
donald trump
shinzo abe
crima
asasin
tetsuya yamagami
japonia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Anchetă la Parchetul din Buzău pentru stabilirea circumstanțelor decesului chirurgului Ștefania Szabo
Publicat acum 28 minute
Bulgaria lasă în urmă România prin "cea mai bună fabrică de pulberi" din UE. Contract de peste 1 mld. € cu Rheinmetall
Publicat acum 32 minute
Bunuri de lux puse sub sechestru la Brăila. Manevra prin care s-ar fi prejudiciat statul cu 1,8 milioane de lei
Publicat acum 33 minute
”La ce vârstă e mai bine să mori: 35 sau 37?”
Publicat acum 43 minute
ARPIM Innovation Forum 2025. Inovația farmaceutică: motor de competitivitate - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 51 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close