Cum își explică fapta asasinul premierului japonez Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami, bărbatul care l-a împușcat mortal pe fostul prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, a explicat în fața instanței că și-a comis fapta din ură față de controversata Biserică a Unificării, pe care o considera apropiată de Abe și de alți politicieni japonezi.

#TetsuyaYamagami, the man accused of fatally shooting former Japanese prime minister Shinzo Abe in 2022, pleaded guilty to the charge on Tuesday, the first day of his trial, local media reported. #Japan pic.twitter.com/2OLjnVkb6Y — China Daily (@ChinaDaily) October 28, 2025

El și-a recunoscut oficial crima, spunând în fața judecătorilor: „Este adevărat că eu am făcut-o”, potrivit SkyNews.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani a apărut la Tribunalul Districtual din Nara îmbrăcat într-un tricou negru și pantaloni gri, cu părul lung prins într-o coadă. El este acuzat că, în iulie 2022, l-a împușcat pe fostul lider japonez cu o armă artizanală, în timpul unui discurs electoral susținut în orașul Nara, din vestul țării.

Cum își motivează bărbatul crima

Potrivit declarațiilor sale, Yamagami avea resentimente profunde față de Biserica Unificării, o mișcare religioasă fondată în Coreea de Sud, despre care credea că i-a ruinat familia din punct de vedere financiar.

El le-a spus anchetatorilor că donațiile uriașe făcute de mama sa bisericii au dus la prăbușirea economică a familiei, iar el l-a considerat pe Abe responsabil pentru apropierea de această organizație.

Interes uriaș pentru proces

Procesul desfășurat la Nara a stârnit un interes uriaș în Japonia și în străinătate. Audierea a coincis cu o vizită a lui Donald Trump, care l-a numit pe Shinzo Abe „un mare prieten al meu și un mare prieten al vostru”.

Abe a fost primul lider străin care s-a întâlnit cu Trump după victoria acestuia din 2016, iar cei doi au păstrat o relație apropiată. În timpul vizitei, președintele american s-a întâlnit cu actualul premier japonez, prima femeie în această funcție din istoria țării, Sanae Takaichi, pe care a felicitat-o pentru promisiunea de a accelera consolidarea militară și de a semna noi acorduri comerciale. Aceasta este considerată protejata politică a lui Abe.

Procesul lui Yamagami este programat să se încheie la mijlocul lunii decembrie, potrivit agenției Kyodo. Avocatul său a cerut reducerea pedepsei, susținând că arma folosită, fiind una artizanală, nu se încadrează legal în categoria armelor de foc.

Controverse privind Biserica Unificării

Biserica Unificării, cunoscută și sub numele de „Moonies”, a fost fondată în 1954 în Coreea de Sud și este celebră pentru nunțile colective. În Japonia, ea are mii de adepți și a fost implicată în numeroase controverse și procese, fiind acuzată că manipulează membrii să doneze sume mari de bani.

Organizația a avut legături cu numeroși politicieni ai Partidului Liberal Democrat, ceea ce a afectat imaginea formațiunii aflate la guvernare. În martie anul trecut, un tribunal japonez a ordonat dizolvarea bisericii, o decizie pe care organizația a contestat-o.