Cum își explică fapta asasinul premierului japonez Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami, bărbatul care l-a împușcat mortal pe fostul prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, a explicat în fața instanței că și-a comis fapta din ură față de controversata Biserică a Unificării, pe care o considera apropiată de Abe și de alți politicieni japonezi.
El și-a recunoscut oficial crima, spunând în fața judecătorilor: „Este adevărat că eu am făcut-o”, potrivit SkyNews.
Bărbatul în vârstă de 45 de ani a apărut la Tribunalul Districtual din Nara îmbrăcat într-un tricou negru și pantaloni gri, cu părul lung prins într-o coadă. El este acuzat că, în iulie 2022, l-a împușcat pe fostul lider japonez cu o armă artizanală, în timpul unui discurs electoral susținut în orașul Nara, din vestul țării.
Potrivit declarațiilor sale, Yamagami avea resentimente profunde față de Biserica Unificării, o mișcare religioasă fondată în Coreea de Sud, despre care credea că i-a ruinat familia din punct de vedere financiar.
El le-a spus anchetatorilor că donațiile uriașe făcute de mama sa bisericii au dus la prăbușirea economică a familiei, iar el l-a considerat pe Abe responsabil pentru apropierea de această organizație.
Procesul desfășurat la Nara a stârnit un interes uriaș în Japonia și în străinătate. Audierea a coincis cu o vizită a lui Donald Trump, care l-a numit pe Shinzo Abe „un mare prieten al meu și un mare prieten al vostru”.
Abe a fost primul lider străin care s-a întâlnit cu Trump după victoria acestuia din 2016, iar cei doi au păstrat o relație apropiată. În timpul vizitei, președintele american s-a întâlnit cu actualul premier japonez, prima femeie în această funcție din istoria țării, Sanae Takaichi, pe care a felicitat-o pentru promisiunea de a accelera consolidarea militară și de a semna noi acorduri comerciale. Aceasta este considerată protejata politică a lui Abe.
Procesul lui Yamagami este programat să se încheie la mijlocul lunii decembrie, potrivit agenției Kyodo. Avocatul său a cerut reducerea pedepsei, susținând că arma folosită, fiind una artizanală, nu se încadrează legal în categoria armelor de foc.
Biserica Unificării, cunoscută și sub numele de „Moonies”, a fost fondată în 1954 în Coreea de Sud și este celebră pentru nunțile colective. În Japonia, ea are mii de adepți și a fost implicată în numeroase controverse și procese, fiind acuzată că manipulează membrii să doneze sume mari de bani.
Organizația a avut legături cu numeroși politicieni ai Partidului Liberal Democrat, ceea ce a afectat imaginea formațiunii aflate la guvernare. În martie anul trecut, un tribunal japonez a ordonat dizolvarea bisericii, o decizie pe care organizația a contestat-o.
