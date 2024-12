Nicușor Dan: Candidez la alegerile prezidențiale 2025

Live TEXT: Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din anul 2025.





"Este nevoie de o schimbare fundamentală a modului în care statul răspunde la așteptările cetățenilor, iar această schimbare nu poate să se bazeze decât pe valori sănătoase.



Vă anunț că intenționez să candidez la alegerile prezidențiale din 2025!



Sunt trei probleme mari pe care România le are și în care rolul președintelui este important. Prima problemă - corupția și funcționarea instituțiilor. Sunt zone întregi din Statul Român, la toate nivelurile, care sunt capturate de grupuri de interes, și ele bineînțeles că acționează în interesul găștii, și nu în interes public. Instituțiile nu funcționează pentru că, tot timpul, prevalează relația de partid și nu competența.



Va fi o luptă grea între cei care apără interesul public și cei care apără interesul de gașcă. Nu va fi ceea ce propun unii - un concurs de cine strigă mai tare că în Românie e corupție - știm toți că în România e corupție ", a spus Nicușor Dan.

“Acestea sunt atributele esențiale pe care trebuie să le aibă președintele României în România de azi: Să stăpânească mecanisme administrative, să poată negocia coagulări politice și să înțeleagă foarte bine mecanismele juridice. Și aceste atribute sunt cele care m-au făcut după o analiză foarte onestă să fac anunțul pe care îl fac azi”, mai explică Nicușor Dan.



“A doua problemă, România nu are o direcție azi. Există peste tot, la toate nivelurile, studii, strategii, numai că ele pe de o parte se bat cap în cap unele cu altele și pe de altă parte sunt foarte puțin adaptate la realitate. Pe de altă parte, România are și în sectorul public și în sectorul privat, și în zonele profesionale și în diaspora, are resurse foarte importante de competență pe care însă statul român nu le-a accesat până în momentul acesta”, adaugă acesta.



“Acesta este rolul președintelui, care nu e implicat în actul de guvernare zilnic, și în felul ăsta are o distanță- (n.r., rolul) este de a identifica aceste competențe, de a le organiza pentru ca împreună să propună politicile publice cele mai potrivite pentru principalele probleme pe care România le are.

A treia problemă - România este împărțită în categorii socio-culturale, care sunt în opoziție unele față de altele și au ajuns în situația asta pentru că preocupările lor nu au fost înțelese de guvernanți și de clasa politică.

Au fost multe îngrijorări ale multora dintre aceste categorii - de la pandemie, războiul din Ucraina, inflație, la care guvernanții nu au avut răspunsul adecvat.

Este rolul președintelui să refacă dialogul dintre aceste categorii, este rolul președintelui să enunțe acele valori care ne unesc, este rolul lui să enunțe acele valori care fac diferența și să semnalizeze acele exagerări care împiedică dialogul și înțelegerea în societatea noastră”, mai spune Nicușor Dan.

Întrebat de ce vrea să candideze acum, când tocmai a fost reales ca primar, primarul general al Capitalei a răspuns:

„Întrebarea legitimă: de ce vin cu această propunere când bucureștenii tocmai mi-au acordat încrederea atât la alegerile locale cât și la referendumul pe care le-am avut acum 3 săptămâni?”, se întreabă acesta.

„Pentru că bucureștenii nu pot trăi bine într-un București dacă România nu o duce bine. În anii pe care i-am avut în primărie am încercat și, în opinia mea, am reușit să dăm Bucureștiului o direcție, numai că viteza cu care am mers în această direcție n-a fost deloc o viteză corespunzătoare și nici nu poate să fie în anii care urmează dacă nu se schimbă ceva fundamental în întreaga administrație din România”, explică el.

„Voi candida independent. Sunt deschis la discuții cu partidele pro-europene pentru susținerea acestei candidaturi. Este nevoie de un președinte care să se asigure că direcția pro-reformă pe care partidele o enunță să fie urmată cu adevărat în activitatea lor guvernamentală. Sunt convins că societatea românească va profita de acest moment de reflecție neașteptat și va găsi resursele în integralitatea ei pentru a merge mai departe, pentru a schimba ce este de schimbat și a fi puternică în evoluția sa viitoare”, conchide acesta.

Știrea inițială...



Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a susținut o conferință de presă în care a lămurit subiectul candidaturii la prezidențiale 2025.



Totul are loc pe fondul discuțiilor din Coaliția de guvernare, care nu au ajuns încă la un consens privind un candidat unic pentru scrutinul din 2025.

Decizia lui Nicușor Dan vine într-un moment cheie, în contextul în care liderii Coaliției au stabilit ca viitorul candidat să nu fie niciunul dintre președinții celor patru partide majore.

Rămâi alături de noi pentru actualizări în timp real – vom transmite LIVE TEXT declarațiile și momentele importante ale conferinței de presă!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News