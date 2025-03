Nicușor Dan s-a răzgândit: Nu-l mai vrea consilier pe Klaus Iohannis. Bogdan Chirieac: Este un vis urât. Să nu uităm că e și vina noastră

Nicușor Dan a spus, la o emisiune TV, că l-ar alege consilier pe Klaus Iohannis. După o zi, s-a dezis de el. "De la prea mult sos picant, am dat și răspunsuri neinspirate. Bineînțeles că nu l-aș lua pe fostul președinte Iohannis la Cotroceni", a retractat Nicușor Dan.

Nicușor Dan și răspunsul care i-a uimit pe toți

Întrebat de Cătălin Măruță la PRO TV pe cine ar alege dintre foștii președinți ai României în funcția de consilier la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a răspuns Klaus Iohannis, argumentând că a avut mandatul cel mai recent și, prin urmare, legăturile lui cu partenerii României sunt ”proaspete”. ”Generic, de la fiecare dintre ei este ceva de învățat. Răspunsul este: Klaus Iohannis, pentru că are proaspete toate legăturile cu toți partenerii noștri”, a răspuns Nicușor Dan.

Cum a motivat gafa electorală

Nicușor Dan a motivat gafa făcută că a răspuns la o întrebare "cu variante închise într-o emisiune de entertainment și a dat mai multe răspunsuri în spiritul de divertisment al dialogului": "Așa cum am răspuns și la întrebările despre ceilalți contracandidați – pe cine lua cu mine pe o insulă pustie – așa am făcut-o și când am fost pus să aleg un consilier dintre foștii președinți. Cred că toți cei care au răbdare să urmărească emisiunea pot aprecia că era clar că această ipoteză nu există".

Nicușor Dan a arătat și vina lui Iohannis, în opinia sa: "Domnul Klaus Iohannis este responsabil pentru situația în care ne aflăm azi, lucru pe care l-am spus în repetate rânduri. A tolerat și susținut o coaliție care, în loc să aducă reforme și modernizare, a cultivat stagnarea, populismul șu izolaționismul. România are nevoie de o schimbare reală, de o direcție clară, de leadership responsabil. Asta e miza reală și acolo trebuie să ne concentrăm energia", a scris Nicușor Dan, pe o rețea socială.

Nicușor Dan și-a sabotat propria campanie electorală

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat gafele lui Nicușor Dan, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

"Omul și-a sabotat propria campanie electorală, dacă a revenit asupra la ce a spus. Mai bine nu revenea, l-au sfătuit consilierii săi de campanie să retracteze ce a zis, că se duce după Klaus Iohannis, la 6%. Mai bine o lăsa așa, fiindcă, din acest moment, toată campania electorală, cu privire la Nicușor Dan, dacă el va fi la Cotroceni, se înțelege că ni-l aduce înapoi pe Klaus Iohannis, ceea ce este un vis urât pentru 94% din electoratul României. Domnul Nicușor Dan și-a dat cu levierul în genunchi!

Felicitări, asta este, dar poate se inventează și alt slogan. El merge pe sloganul: Nu a făcut, dar nu a furat! Acum, este un nou slogan, după cum știm cu toții: Hai să îl votăm la președinție, să scăpăm de el de la București! E inteligent, din punct de vedere al campaniei, dar după episodul cu Klaus Iohannis, există riscul să se sfărâme tot eșafodajul candidatului Nicușor Dan", a declarat Bogdan Chirieac.

”Era zeu”

"Dacă ne aducem aminte, în 2020, Klaus Iohannis și-a pus mâna pe Nicușor Dan. Cu 3 zile înainte de alegeri, l-a chemat la Palatul Cotroceni și l-a cauționat cu personalitatea marcantă a domniei sale. Să nu uităm că este și vina noastră. În 2019, Klaus Iohannis a fost reales și din vina noastră, cu 66%. S-a făcut o atunci o campanie inteligentă împotriva doamnei Viorica Dăncilă. Asta a fost, să ne asumăm și prostiile pe care le-am făcut cu toții atunci, chiar și cei ca mine care nu l-am mai votat pe Klaus Iohannis în 2019.

Și cred că domnul Nicușor Dan a păstrat relația bună cu domnul Klaus Iohannis, dar Klaus Iohannis cred că a uitat de Nicușor Dan. Cred că pe omul acesta Klaus Iohannis nu îl interesează tot ce înseamnă poporul român. S-a văzut din primele desecretizări cu zborurile, stați să vedem și despre cazări etc. Dânsul era zeu și acum cu depresia domniei sale iese din casă cu șapca trasă pe ochi. Luna trecută era zeu pe pământ și luna asta este înjurat de 94% din poporul român", a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

