Crin Antonescu, derapaj despre Victor Ponta. Ce a putut spune, în direct

Crin Antonescu, candidatul la alegerile prezidențiale susținut de nou-formata alianță PNL-PSD-UDMR („România ÎNAINTE”), a spus cine sunt oamenii politici care l-au susținut de-a lungul timpului, dar și cine îi sunt adversarii.

"Am avut oameni de care am fost apropiat în decursul timpului. A fost Stelian Tănase la începutul carierei mele parlamentare, a fost Dinu Patriciu și alții, dar Dinu Patriciu, o personalitate care lipsește României de mulți ani, a însemnat foarte mult pentru mine ca liberal, pentru mine ca tânăr politician, deși nu am avut niciodată nici relații de afaceri, nici relații financiare sub o formă sau alta, cum s-a vorbit foarte mult prostește și calomnios.

Au fost oameni cu care am construit de data asta într-o relație apropiată, ei fiind mai tineri, nu pot să spun că i-am format pentru că erau gata formați, dar cu care din postura de mai bătrân am lucrat mult și sunt oameni care au făcut și fac lucruri importante chiar dacă mai sunt sau nu în politică: Eduard Hellvig, Mircea Roșca, aici de față. În ultimii zece ani, indiscutabil, cel mai apropiat politician mi-a fost Adina Vălean", a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

Cine sunt rivalii lui Crin Antonescu

"Dușmani nu am avut dacă prin dușmănie înțeleg o încărcătură sufletească. Nu cred că merită în arena politică să urăști, indiferent cât ai detesta ceva, indiferent cât ai dori chiar să scoți din politică acel ceva, dar adversari, chiar dacă nu pe aceeași poziție, mi-au fost mereu cei care mi s-au părut că frânează sau riscă să afecteze evoluția României spre democrație. Și în sensul acesta, așa cum am percept eu pe scena politică, pe rând, pentru mine au fost adversari: Ion Iliescu, Adrian Năstase și Traian Băsescu", a mai spus Crin Antonescu.

Întrebat cine e cel mai mare trădător, Crin Antonescu a spus: "Trădătorul nu e mare, dar e trădător: Victor Ponta". Crin Antonescu nu s-a oprit aici și l-a numit pe Victor Ponta "travestit".

"Marea problemă cu Victor Ponta nu e că e trădător, ci că e travestit", a mai spus Crin Antonescu, într-o declarație frapantă, la care a părut că nici liderii partidelor care-l susțin nu au știu inițial cum să reacționeze.

