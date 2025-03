Nicușor Dan mizează pe promovarea pe TikTok și dezvăluie sumele cheltuite. Cine stă în spatele clipurilor virale

Candidatul independent la alegerile prezidențiale a dezvăluit secretele creșterii sale fulminante pe platforma TikTok, unde fostul candidat la prima funcție în stat, Călin Georgescu, a manipulat electoratul, în toamna anului trecut.

Nicușor Dan a menționat că precampania sa pe TikTok, coordonată de o echipă formată din patru persoane, are un buget de aproximativ 10.000-15.000 de euro. Aceștia au început procesul în urmă cu trei săptămâni, urmând ca, din 4 aprilie, să treacă în etapa propriu-zisă a campaniei electorale.

Clipurile de 30 de secunde i-au adus o creștere explozivă lui Nicușor Dan

El a mai subliniat că, deși a lucrat la pagina sa de Facebook încă din 2011, unde a ajuns la 300.000 de urmăritori, promovarea pe TikTok a avut o creștere mult mai mare.

„În primul rând, am adus o echipă care știe... Am învățat și noi lucruri noi față de campania electorală de la Primăria Capitalei, când puneam filmulețe pe TikTok și nu prea aveau creștere. Și am învățat că, pe TikTok, trebuie să faci niște filme într-un anume fel, să ai bucățele foarte mici care să dea o imagine de dinamism, să te duci și pe subiecte mai ușoare, pentru că TikTok este și informație, dar este și divertisment. Și am angajat o echipă de TikTok.

Și iată că se descurcă foarte bine! Încercăm să vorbim și pe subiecte ușoare sau foarte ușoare, cum ar fi să mă tund, și, în felul ăsta, alternând ușorul cu seriosul, am avut o creștere.

Nu (apelez la microinfluenceri). Însă există oameni foarte populari – mi-a semnalat echipa mea – care au 400.000-500.000 de urmăritori, care, din proprie inițiativă, îmi mai trimit câte o o inimioară, câte un like.

Pentru că multă lume folosește TikTok – și pentru informație, și pentru divertisment – va avea un rol important. Eu lucrez din 2011 la pagina de Facebook, unde am sponsorizat-o de-a lungul timpului. Pe TikTok nu se poate sponsoriza. Am ajuns să am 300.000 de urmăritori (pe Facebook). Numai că avem o urmărire mult mai mare pe TikTok decât pe Facebook.

(...) Echipa de TikTok e formată din patru persoane: sunt două fete cu ideile și doi băieți cu filmatul și cu montajul. Ei reușesc să facă două-trei filme pe zi, de 30 de secunde. Și avem și un canal, am făcut o publicitate tot pe TikTok pentru un număr de Whatsapp, iar acolo ne scriu mulți oameni. Și este o echipă de trei-patru persoane care face corespondența. Și asta e toată echipa de TikTok.

Campania pe TikTok e de ordinul a 10.000-15.000 de euro. Au început de trei săptămâni. Iar din 4 aprilie, trecem în partea de campanie electorală propriu-zisă”, a declarat Nicușor Dan, la Digi24.

Citește și: Șaorma, talismanul norocos al lui Nicușor Dan în campanie? A devenit o tradiție! „Îmi place cu carne de vită și multe legume. Costă 35 de lei”

200.000 de euro pentru 330 de panouri în toată țara

„Pentru moment, ne concentrăm pe precampanie. Pentru că sunt cheltuieli pe care statul nu le rambursează și niciun partid dintre cele care mă susțin nu are subvenție de la stat. Și, pentru moment, am strâns aproape 2,5 milioane de lei din mici donații. De la cam 8.000 de români. Oameni simpli. E o listă publică pe site-ul meu.

Și, în afară de asta, sperăm să mai strângem de la oamenii de afaceri sume mai mari. Nu am primit deocamdată, dar estimăm că vom primi sume de circa 2 milioane de lei.

200.000 de euro am cheltuit pe 320-330 de panouri, pentru două luni, în toată țara. Întâmplător, am aflat că în campania din noiembrie, panotajele principalilor candidați au costat peste un milion de euro. Am pus mai puține panouri, pentru că atât mi-am permis”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan spune că nu adoptă practicile lui Călin Georgescu de pe TikTok

Întrebat dacă echipa sa adoptă practicile incorecte folosite de Călin Georgescu în campania din toamna anului trecut, Nicușor Dan a răspuns negativ. Totuși, candidatul independent la alegerile prezidențiale din mai este ajutat, în mare parte, tot de voluntari: „Un element important e că sunt foarte mulți voluntari. De acum două luni am spus că această campanie va fi a oamenilor, a voluntarilor, în care aparatele de partid vor conta mai puțin.

Sunt foarte mulți oameni reali (n.r. râde), în carne și oase, care retransmit anumite mesaje și, atunci, se creează un bulgăre. Și algoritmul vede că e un interes și îl promovează mai mulți oameni. Asta este tot.

(...) La Călin Georgescu a mai fost ceva. E dovedit că s-au plătit microinfluenceri, că a existat o tehnologie care să păcălească algoritmul TikTok și că, pentru o supraexpunere politică, cum a avut domnia sa, politica TikTok ar fi spus ca partea umană a platformei să intervină și să limiteze, așa cum a făcut la alți politicieni care au făcut publicitate în același timp, și n-a intervenit. Cam astea sunt diferențele”, a mai explicat primarul Capitalei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News