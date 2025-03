El este cel mai bogat candidat la alegerile prezidențiale dintre cei 11 rămași în cursa electorală. Lista averilor celor care se vor la Cotroceni - GALERIE FOTO

Unsprezece candidați au rămas în cursa pentru alegerile prezidențiale din luna mai, iar declarațiile lor de avere arată diferențe semnificative între aceștia. Unii dintre pretendenții fotoliului de la Cotroceni dețin proprietăți pe mai multe continente, mașini de lux și conturi bancare impresionante, în timp ce alții nu au declarat venituri însemnate.

Cel mai bogat candidat la prezidențiale pare a fi John-Ion Banu-Muscel, care și-a construit averea prin afaceri în Statele Unite, potrivit Știrile Pro TV. Printre investițiile sale se numără o firmă de cercetări oceanografice și o clinică medicală, unde deține acțiuni în valoare de 1,7 milioane de dolari. Pe lângă acestea, are patru terenuri – două în România și două în SUA, mai multe proprietăți rezidențiale, inclusiv două vile și un apartament peste ocean, dar și o casă în București. Flota sa auto include două mașini de lux și un tractor, iar colecția de artă este evaluată la 55.000 de dolari. În conturi bancare și fonduri de pensii deține aproximativ 400.000 de dolari, iar în România are un cont curent cu aproape 300.000 de lei. Veniturile sale din afaceri se ridică la 75.000 de dolari anual, la care se adaugă o pensie din SUA de peste 21.000 de dolari.

Foto: Captură video Știrile Pro TV

La polul opus, Sebastian Popescu, reprezentantul Partidului Noua Românie, figurează în declarația de avere fără niciun venit. El a declarat că deține doar o casă și terenuri în Vâlcea. Mai sunt și alți candidați care nu au declarat proprietăți sau surse de venit, însă se află în proces de rambursare a unor împrumuturi bancare.

Foto: Agerpres

Candidatul susținut de coaliția PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, deține, potrivit declarației sale de avere, trei terenuri intravilane în județul Prahova, cu o suprafață totală de aproape 5.000 de metri pătrați, două apartamente în București și două case în Prahova. În garaj ar avea trei autoturisme. Economiile sale însumează peste 300.000 de euro, distribuite în bănci din România, Belgia și Liechtenstein, iar printre activele sale se numără bijuterii și titluri de stat în valoare de aproape 100.000 de euro. Deși nu a raportat venituri pentru 2024, soția sa, Adina Vălean, a încasat peste 200.000 de euro de la instituțiile europene.

Foto: Inquam Photos / George Calin

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a declarat că are un teren intravilan de peste 7.000 de metri pătrați în Predeal și un automobil de epocă din 1986. Economiile sale se ridică la peste 400.000 de lei, dar are și datorii sub formă de credite. Sursa citată amintește că în campania de la primărie din anul trecut, a primit donații de peste un milion de lei și a beneficiat de rambursări de peste 660.000 de lei din partea Autorității Electorale Permanente. Din funcția de primar, a încasat anul trecut aproape 300.000 de lei, potrivit declarației sale de avere.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Elena Lasconi și-a menținut declarația de avere similară cu cea din campania precedentă, incluzând mai multe terenuri și imobile, unele moștenite de soțul său. Deține un autoturism și a reușit să recupereze suma împrumutată partidului USR. În prezent, are doar două credite active, după ce unul dintre ele a fost achitat integral anul trecut. Singura sa sursă de venit rămâne salariul de primar.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Victor Ponta, fost prim-ministru, are trei apartamente situate în București, Turcia și Emiratele Arabe Unite, precum și o singură mașină, potrivit declarației sale de avere. Are o colecție de ceasuri în valoare de 20.000 de euro, iar în conturi are 119.000 de euro, 14.000 de lire turcești și 72.000 de lei. Totodată, are de recuperat peste 190.000 de lei de la PSD Dâmbovița. Anul trecut, a obținut 19.000 de lei de la o companie privată și 240.000 de lei de la Camera de Comerț și Industrie a României.

Inquam Photos / George Calin

În ceea ce-l privește pe George Simion, liderul AUR, declarația de avere este similară cu cea din toamnă – spune că nu deține terenuri, locuințe sau autoturisme. În schimb, în conturile sale figurează 250.000 de lei, sumă pe care ar fi economisit-o anul trecut. A menționat și veniturile provenite din darurile de la botezul copilului, iar anul acesta a declarat o donație suplimentară de 50.000 de euro, primită de la o persoană fizică pentru campania electorală.

Inquam Photos / George Călin

