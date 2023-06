Rapperul Tupac a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Tupar are acum stea pe Walk of Fame, anunţă Agerpres. O legendă a hip-hop-ului, Tupac ajunsese unul dintre cei mai apreciaţi artişti de pe coasta de vest a SUA înainte de a fi împuşcat în septembrie 1996 în Las Vegas, în circumstanţe care rămân neclare. Avea doar 25 de ani. "Tupac ştia în adâncul sufletului că are un viitor foarte mare în faţă", a declarat sora sa, Sekyiwa "Set" Shakur, la ceremonia de inaugurare din Los Angeles. "Sunt extrem de onorată să mă aflu azi aici reprezentând familia Shakur", a adăugat ea.



Rapperul, ale cărui hituri includ "California", "Changes", "Dear Mama" şi "All Eyez On Me", a vândut 75 de milioane de albume. Tupac Shakur, care ar fi avut azi 51 de ani, rămâne foarte influent în lumea hip-hop-ului, datorită versurilor sale străbătute de o emoţie intensă şi simţului său artistic.

Legendă vie

Majoritatea cântecelor lui Tupac sunt despre viața grea din ghetouri, rasism, problemele din societate și, uneori, insulte adresate altor rapperi. Tupac este cunoscut pentru susținerea egalității rasei și egalitatea economică, cunoscut de asemenea și pentru descrierea în detaliu a violenței, abuzul de droguri și conflicte cu legea. El este considerat de mulți drept unul dintre cei mai mari rapperi din toate timpurile. O mare parte din activitatea lui Shakur a fost remarcată pentru abordarea problemelor sociale contemporane care au afectat orașele din interior și el este considerat un simbol al rezistenței și activismului împotriva inegalității, potrivit Wikipedia.

Shakur este unul dintre cei mai vânduti artiști de muzică din toate timpurile care a vândut peste 75 de milioane de discuri în întreaga lume. În 2002, a fost introdus în sala de renume a Hip-Hop Hall of Fame. În 2003, Universitatea Harvard a sponsorizat un simpozion academic intitulat „All Eyez on Me: Tupac Shakur and the Search for the Modern Folk Hero”. În 2010, a fost trimis la Registrul Național de Înregistrare al Bibliotecii Congresului. În 2017, a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în primul său an de eligibilitate. Rolling Stone l-a inclus în lista 100 Greatest Artists of All Time.

