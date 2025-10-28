€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 11:25 28 Oct 2025 | Data publicării: 10:44 28 Oct 2025

EXCLUSIV Bucovina, mai aproape ca niciodată: Zbor direct, tradiții vii și aventuri printre munți. Fă o escapadă aici! / foto

WhatsApp Image 2025-10-28 at 10.52.33
 

Puține locuri din România reușesc să îmbine la fel de frumos tradiția, cultura și aventura precum Bucovina.

În cadrul acțiunii "Redescoperă Bucovina", inițiată de ANAT, am explorat mănăstiri încărcate de istorie, muzee pline de povești și am trăit momente de adrenalină pe tiroliană și Forest Coaster.

Cei care își doresc să viziteze Bucovina au acum un avantaj important, cursele aeriene directe București-Suceava scurtează drumul cu cel puțin cinci ore față de deplasarea clasică pe șosea. Astfel, una dintre cele mai frumoase regiuni ale României devine accesibilă oricui, indiferent că e vorba de o escapadă de weekend sau de o vacanță mai lungă.

Bucovina nu este doar despre mănăstiri, chiar dacă acestea au făcut-o celebră în întreaga lume. Desigur, nu poți rata capodopere precum Mănăstirea Voroneț, Sucevița, Moldovița sau Putna, fiecare cu fresce incredibile și o istorie aparte. Dar lista locurilor de vizitat este mult mai lungă: Basilica Minor Cacica, Biserica din Pătrăuți, o bijuterie murală aflată în patrimoniul UNESCO, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Muzeul de Istorie din Siret - Memorialul Holocaustului sau fascinantul Muzeu al Oului Încondeiat din Vama.

Printre experiențele care fac deliciul vizitatorilor se numără plimbarea cu Mocănița Huțulca, un tren istoric care te poartă prin peisaje pitorești, dar și activități moderne, precum trasul cu arcul în Parcul Ariniș din Gura Humorului. Tot aici găsești cea mai mare Roată din România, cea mai lungă Tiroliană și plimbări spectaculoase cu telescaunul, care îți oferă priveliști ce întrec orice fotografie. Pentru iubitorii de adrenalină, Forest Coaster-ul, unde tu controlezi viteza, promite senzații unice.

Bucovina este și despre gastronomie. Mâncarea este atât de gustoasă încât, în doar trei zile, cu siguranță te poți întoarce acasă cu câteva kilograme în plus. Sarmalele bucovinene, tochitura cu mămăligă, plăcintele „poale-n brâu” sau borșul de hribi sunt doar câteva dintre bunătățile pe care trebuie să le încerci.

Dacă te gândești că după apus sau într-o zi ploioasă nu ai ce face, te înșeli. Bucovina îți oferă alternative pentru relaxare, centre SPA moderne, piscine interioare, saune umede sau uscate, totul pentru ca experiența ta să fie completă, indiferent de vreme sau de oră.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Barometrul Securității Energetice: Românii vor ca Moldova să primească gaze din Marea Neagră
Publicat acum 19 minute
Ilie Bolojan anunță un nou pachet de măsuri, în noiembrie
Publicat acum 38 minute
Un microbuz plin cu migranţi a fost oprit la Calafat: 24 de persoane încercau să intre ilegal în România
Publicat acum 42 minute
Zelenski estimează pierderi lunare de 5 miliarde de dolari pentru Rusia după sancțiunile SUA
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Vlad Gheorghe își anunță candidatura la funcția de primar al Capitalei. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 18 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 19 ore si 41 minute
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
Publicat acum 19 ore si 5 minute
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close