În cadrul acțiunii "Redescoperă Bucovina", inițiată de ANAT, am explorat mănăstiri încărcate de istorie, muzee pline de povești și am trăit momente de adrenalină pe tiroliană și Forest Coaster.

Cei care își doresc să viziteze Bucovina au acum un avantaj important, cursele aeriene directe București-Suceava scurtează drumul cu cel puțin cinci ore față de deplasarea clasică pe șosea. Astfel, una dintre cele mai frumoase regiuni ale României devine accesibilă oricui, indiferent că e vorba de o escapadă de weekend sau de o vacanță mai lungă.

Bucovina nu este doar despre mănăstiri, chiar dacă acestea au făcut-o celebră în întreaga lume. Desigur, nu poți rata capodopere precum Mănăstirea Voroneț, Sucevița, Moldovița sau Putna, fiecare cu fresce incredibile și o istorie aparte. Dar lista locurilor de vizitat este mult mai lungă: Basilica Minor Cacica, Biserica din Pătrăuți, o bijuterie murală aflată în patrimoniul UNESCO, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Muzeul de Istorie din Siret - Memorialul Holocaustului sau fascinantul Muzeu al Oului Încondeiat din Vama.

Printre experiențele care fac deliciul vizitatorilor se numără plimbarea cu Mocănița Huțulca, un tren istoric care te poartă prin peisaje pitorești, dar și activități moderne, precum trasul cu arcul în Parcul Ariniș din Gura Humorului. Tot aici găsești cea mai mare Roată din România, cea mai lungă Tiroliană și plimbări spectaculoase cu telescaunul, care îți oferă priveliști ce întrec orice fotografie. Pentru iubitorii de adrenalină, Forest Coaster-ul, unde tu controlezi viteza, promite senzații unice.

Bucovina este și despre gastronomie. Mâncarea este atât de gustoasă încât, în doar trei zile, cu siguranță te poți întoarce acasă cu câteva kilograme în plus. Sarmalele bucovinene, tochitura cu mămăligă, plăcintele „poale-n brâu” sau borșul de hribi sunt doar câteva dintre bunătățile pe care trebuie să le încerci.

Dacă te gândești că după apus sau într-o zi ploioasă nu ai ce face, te înșeli. Bucovina îți oferă alternative pentru relaxare, centre SPA moderne, piscine interioare, saune umede sau uscate, totul pentru ca experiența ta să fie completă, indiferent de vreme sau de oră.