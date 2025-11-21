€ 5.0889
DCNews Stiri Vicepreședintele PNL îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă din alegerile pentru Primăria Capitalei
Data publicării: 10:38 21 Noi 2025

Vicepreședintele PNL îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă din alegerile pentru Primăria Capitalei
Autor: Tiberiu Vasile

Vicepreședintele PNL îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă din alegerile pentru Primăria Capitalei Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Generală a Capitalei. Sursa foto: AGERPRES
 

Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu îi solicită lui Cătălin Drulă să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, argumentând că, potrivit analizelor și sondajelor recente, acesta nu ar avea șanse reale să câștige și ar risca fragmentarea votului.

Deputatul PNL Gigel Ştirbu, vicepreşedinte al partidului, îi cere candidatului USR, Cătălin Drulă, să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei "pentru a nu lăsa Bucureştiul pe mâna clanurilor sau a extremiştilor", susţinând că şansa acestuia de a câştiga este egală cu zero.

Cătălin Drulă să se retragă din alegeri

"Trag astăzi un semnal de alarmă direct şi ferm: Cătălin Drulă trebuie să se retragă imediat din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru că, în urma tuturor analizelor sociologice, şansa ca el să câştige Bucureştiul este egală cu zero. Electoratele lui şi ale lui Ciucu se suprapun în mare parte, iar această suprapunere riscă să risipească oportunitatea de a proteja Bucureştiul. O realitate pe care nu mai avem voie să o ignorăm. În joc nu este orgoliul unui om sau ambiţia unui partid. În joc este Capitala României. Pentru a nu lăsa Bucureştiul pe mâna clanurilor sau pe mâna extremiştilor, Cătălin Drulă ar trebui să se retragă", a scris Ştirbu pe Facebook.

Potrivit lui Gigel Ştirbu, retragerea lui Drulă este "o datorie morală, un gest de responsabilitate, un test de maturitate politică, pentru că în astfel de momente se vede dimensiunea unui om de stat".

Candidaţii PNL şi PSD la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă, se află pe pe primele locuri 

El a argumentat că Drulă este perceput ca lider naţional, nu neapărat local, iar Ciucu are deja experienţă executivă locală în Bucureşti, susţinând că acest gest din partea candidatului USR ar duce la unificarea votului anti-PSD-vs-AUR, la evitarea unei confruntări între două tabere reformiste şi ar fi un semnal politic de maturitate.

"Este momentul parteneriatului pentru binele bucureştenilor şi al românilor. Nu mai este timpul pentru orgolii sau competiţii interne care ne slăbesc. Bucureştiul are nevoie de o viziune comună, de oameni care să pună interesul comunităţii înaintea interesului personal sau al partidului. Maturitatea politică şi responsabilitatea trebuie să primeze, pentru că alegerea greşită astăzi poate avea consecinţe pe ani de zile. Aceasta nu este doar o decizie, ci un semnal că politica poate fi despre oameni, nu despre lupte interne sau scoruri de partid", a mai scris Ştirbu.

Potrivit ultimului sondaj INSCOP, candidaţii PNL şi PSD la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă, se află pe pe primele locuri în opţiunile electoratului bucureştean, în timp ce pe locul trei se clasează Anca Alexandrescu (independentă, susţinută de AUR şi PNŢCD), iar Cătălin Drulă (USR) se află pe locul patru, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Alegeri București 2025, sondaj surpriză: Candidatul de pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pnl
gigel stirbu
catalin drula
alegeri primaria capitalei
