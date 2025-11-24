€ 5.0871
Data publicării: 13:26 24 Noi 2025

Cum recunoști oamenii liberi în campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie
Autor: Anca Murgoci

Cum recunoști oamenii liberi în campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie FOTO: Agerpres
 

A început campania electorală.

Două săptămâni, vom primi îndemnuri la vot

A început oficial sezonul în care vom primi mai multe îndemnuri la vot decât reclame la detergent. Timp de două săptămâni, rețelele sociale se transformă în ringul marilor promisiuni, iar fiecare politician încearcă să ne convingă că doar el ne poate salva viitorul, Bucureștiul și planeta.

Orice postare politică care ne sugerează cu cine sa votăm este o încălcare a legislației daca nu este semnalizată ca fiind propaganda electorală

Dar atenție: Orice postare care ne spune discret (sau deloc discret) cu cine să votăm, dacă nu e marcată clar cu „CMF - Cod Mandatar Financiar”, este ilegală. Da, ilegală. Nu „meh”, nu „n-ar trebui”. Fix ilegală.

Abia acum se vor vedea oamenii liberi: Cine nu are CMF

„În următoarele 2 săptămâni, cât ține campania electorală, oamenii liberi se recunosc după absența CMF (Cod Mandatar Financiar)”, a scris avocatul Toni Neacșu.

Cu alte cuvinte: Dacă vezi o postare politică fără CMF, ori e ilegală, ori e doar opinia unui prieten prea pasionat, ceea ce e uneori mai periculos decât prima variantă.

Până una-alta, bucurați-vă de campanie. E singurul moment din an când toată lumea vă vrea binele… foarte, foarte tare.

Fiecare competitor electoral are obligaţia de a înregistra la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar coordonator. Poate fi desemnată ca mandatar financiar coordonator numai persoana fizică ce are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică ce oferă servicii specializate de contabilitate. Candidaţii nu pot fi mandatari financiari, prin competitor electoral înţelegându-se partid politic, alianţă politică/electorală sau candidat independent, se arată în HG nr. 11/2025.

VEZI ȘI: Primul examen cu adevărat important pentru Nicușor Dan. Deciziile zilei la CSAT 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri
cmf
toni neacsu
