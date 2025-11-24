Emil Boc, atac la USR: Aveți 10 like-uri pe Facebook. Nu vă dați seama cât de mult rău faceți

Scântei în Consiliul Local: Emil Boc și USR și-au aruncat vorbe grele pe tema metroului. Edilul îi acuză pe USR-iști că blochează proiectul și le transmite că „a construi un metrou nu înseamnă să construiești un chioșc”.

„N-ar fi bine să lăsați ipocrizia deoparte? Voi știți foarte bine că soluția la traficul din Florești spre Cluj este rezolvarea pe termen mediu și lung a metroului? Nu a altceva. Centura metropolitană e importantă dar nu rezolvă Cluj-Florești. Ne plângem și vă plângeți pe umerii la toți cei care se plâng de trafic, dar când e vorba să susțineți un proiect major, pe care specialiștii l-au demonstrat după ce au analizat 8 variante altenative că este soluția, nu găsiți cum să băgați bețe-n roate și să blocați aceste proiecte ale Clujului.

Faceți tot ce vă stă în putință să blocați viitorul acestui oraș și mă așteptam măcar la dumneavoastră la mai multă maturitate a înțelege cât de important este proiectul pentru mobilitatea alternativă la Cluj pentru calitatea vieții. Tot ce faceți, faceți prin orice mijloace să denaturați, să blocați, să distrugeți credibilitatea ca acest proiect poate rezolva problemele orașului, să ne îngreunați nouă șansa să facem acest proiect. Fiecare vorbă pe care o rostiți ne îngreunează șansa noastră de a face proiectul. Banii sunt limitați în lumea asta, nu-s nelimitați.

Și când iresponsabili ca dumneavoastră și mulți alții spun «ce ne trebuie nouă metrou la Cluj», alții o să spună că «bine, dacă nu vă trebuie metrou, nu vă trebuie, stați acolo aglomerați să muriți în trafic», alții așa vor spune din afară. Uitați-vă la Moldova, toți la unison cum se bat pentru Autostrada Moldovei și e necesară. Dar toți la unison, indiferent din ce partid sunt”, a replicat edilul Clujului.

„Nu o să mai tac. Gata. Ajunge”



„La noi, parcă este o competiție cum să faceți rău. Faceți, dacă asta credeți că este bine pentru oraș. Eu, cu echipa pe care o reprezint, am încercat să oferim soluțiile viitorului și am adus și finanțare. Voi vreți să distrugeți toate aceste lucruri și vă străduiți în fiecare zi. OK, și voi veți avea o responsabilitate la ce se întâmplă în acest oraș, nu doar cei care se bat să aducă bani pentru acest proiecte. Nu trăim în vremuri în care există resurse financiare nelimitate pentru orice, oriunde și oricum. sunt limitate resursele financiare, iar orice declarație, orice lucru pe care îl faceți, evident că pune întrebarea la ceilalți «păi dacă voi nu vreți metrou, de ce să vă finanțăm metroul?

OK, găsiți voi alte soluții alternative de deplasare între Cluj și Florești». Veniți și puneți-le pe masă să rezolvați problema, dar puțină decență ar trebui. Și măcar la generația pe care o reprezentați, când toată lumea vorbește de soluții verzi, alternative la mașină, toate orașele așa au rezolvat cu metrou, cu tren metropolitan, cu centuri metropolitane. Noi astea le facem. Voi nu faceți altceva decât să le loviți pe fiecare în fiecare zi. O să aveți și o responsabilitate măcar politică și morală pentru că nu o să mai tac, gata, ajunge. Am să vă spun pe nume celor care blocați direct sau indirect acest proiect sau încercați să-l blocați”, a continuat Boc, conform MonitorulCJ.

„Am șase mandate de primar. N-am ce să mai demonstrez”



„Numai de colaborare nu mă puteți acuza că n-am avut. Dar atât de rea-credință cât am văzut de la partidul dumneavoastră și de la mulți alții pentru acest oral, mi-a fost greu de înțeles și să văd. Îmi e greu să răspund unor oficiali când mă întreabă de ce mă zbat pentru proiectul ăsta și nu e dorit la Cluj. Proiectul e o problemă acolo, avem alte lucruri mai importante în Europa, mai complicate, de ce te zbați pentru acest proiect? Ruta de transport Cluj-Florești e cea mai aglomerată din România și se agravează pe zi ce trece această situație, aceasta este singura soluție subterană la configurația pe care orașul o are. Cu date științifice explic aceste lucruri să omor vorbele otrăvite ale unora sau altora care se află doar în vorbă.

Nu vă dați seama cât de mult rău faceți Clujului, bineînțeles că sunt greutăți că n-am vrut eu să se dărâme dealul când a început să se construiască stația unde au intrat cârtițele. N-am cerut eu să se amplaseze 97 de piloni forați ca să stabilize dealul, ce să fac. Proiectul are etape grele de implementare, dar categoric sunt posibile. Faceți rău orașului, nu mie. Eu am șase mandate de primar, ce altceva să mai am? Am fost de șase ori ales de către clujeni, n-am ce să demonstrez mai mult decât atât.

Vreau ca orașul să își păstreze calitatea vieții, să rezolvăm problema pe care o avem între Cluj și Florești, să respirăm aer curat. Tokyo e un oraș cu 40 de milioane de locuitori și are aerul mai curat ca orice alt orășel din lumea asta. Pentru că totul e subteran. Noi spre ce aspirăm? Spre favelele din anumite țări, spre aglomerările din alte părți, spre concentrarea de gaze cu efect de seră care să sufoce, să trimită oamenii în spital? Asta vreți să aducem în oraș? Asta vreți să construim? Demonstrați științific că aveți alte soluții, nu cu povești.

Gândiți-vă la viitorul orașului, dincolo de viziunea politică îl atac eu pe primar și cu asta am obținut 10 like-uri pe internet și mamă, mergem acasă, explicați la soție cât de bun ați fost astăzi. Dar gândiți-vă pe termen lung pentru ce ați fost votați, ce vreți să rămână după voi. Vreți să rămână doar lucruri pe care le-ați blocat, doar pe care nu le faceți. Și asta e o realizare. E mare. Și voi veți merge în Florești, mergeți în fiecare zi, vedeți ce e acolo. Atitudinea dumneavoastră și a multor oameni din spatele dumneavoastră să înțeleagă că otrăvesc viitorul acestui oraș”, a mai spus Emil Boc.