DCNews Stiri Social Elev de 6 ani, bătut de colegi la Cluj. I-au amputat degetul. Ministrul Educației cere anchetă
Data actualizării: 17:59 16 Noi 2025 | Data publicării: 17:56 16 Noi 2025

Elev de 6 ani, bătut de colegi la Cluj. I-au amputat degetul. Ministrul Educației cere anchetă
Autor: Giorgi Ichim

daniel-david-ancheta-copil-batut-cluj Daniel David - Foto: Agerpres
 

Ministrul Educației, Daniel David a solicitat o analiză a modului în care au reacţionat autorităţile educaționale în urma unui caz de violenţă în Cluj.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat o analiză a modului în care au răspuns Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale la cazul "grav" de violenţă petrecut recent la Liceul Teoretic 'Nicoale Bălcescu'.

"Pornind de la cazul grav de violenţă înregistrat în cadrul Liceului Teoretic 'Nicoale Bălcescu' din Cluj-Napoca, semnalat recent şi în spaţiul public, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a solicitat o analiză a modului de răspuns din partea unităţii de învăţământ şi a autorităţilor educaţionale locale, urmând să se ia decizii în consecinţă", a transmis, duminică, Ministerul Educaţiei, potrivit Agerpres.

David a reamintit care sunt instrumentele puse la dispoziţie de minister pentru combaterea violenţei în spaţiul educaţional, reafirmându-şi totodată deschiderea pentru îmbunătăţirea acestora.

"Ministrul Daniel David reaminteşte poziţia sa faţă de violenţa în spaţiul educaţional, precum şi instrumentele puse la dispoziţie de minister, tematicile antiviolenţă solicitate pentru Programul 'Săptămâna altfel', introducerea 'butonului roşu' şi a sesizărilor anonime, reafirmându-şi, în acelaşi timp, deschiderea pentru îmbunătăţirea acestora în funcţie de feedback-ul primit din sistem şi din societate", a menţionat MEC.

Potrivit informaţiilor publicate de presa locală, poliţiştii clujeni au demarat o anchetă după ce un elev de şase ani de la Liceul "Nicolae Bălcescu" a fost bătut de colegi. Ulterior, aceştia i-au rupt un deget după ce i l-au prins în uşa unui dulap. Copilului i-a fost amputat degetul. 

