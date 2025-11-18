Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici, candidat la Primăria București, critică dur bolarzii montați pe trotuarele din București, pe care i-a numit „panseluțe moderne”. Teodorovici a declarat, în cadrul interviului acordat DC News, că această practică reprezintă o risipă de bani publici și a promis că, dacă va aunge primar general al Capitalei, va elimina toate aceste elemente stradale.

„E boala mea cu panseluțele astea în formă modernă, adică stâlpișorii de pe trotuare. Aia este panseluța modernă. Au trecut măgarii de la furăciunile pe panseluțe, au trecut la stâlpișori. Dacă îi întrebi pe primari: "Domnule, câte ai pus"? "- Nu știu". A pus o mie. "Dar unde sunt"? "Păi nu știu, le-au rupt". Nu, domnule, va dispărea absolut tot ce înseamnă stâlpișori, toți bolțarii ăia de pe trotuare, toate astea dispar. Rământ intersecții în colțul de intersecții pentru a proteja în cazul în care o mașină intră - s-au mai întâmplat cazuri din acestea - să nu cumva să intre pe trotuar. Asta în intersecții, pentru a proteja cetățenii, dar în rest toate dispar absolut pentru că sunt bani aruncați din buzunarul bucureșteanului”, a declarat Eugen Teodorovici.

În discuție a intervenit și analistul Bogdan Chirieac, care a remarcat că astfel de stâlpișori se regăsesc și în orașe occidentale: „Am văzut și în alte orașe occidentale stâlpișorii”.

Eugent Teodorovici: Îți rupi capul în București

Teodorovici a respins însă comparația, susținând că în București aceștia chiar creează probleme pietonilor și nu rezolvă nimic.

„Dar de ce să pun? De acești stâlpișori se împiedică pensionarii, cărucioarele etc. Am văzut prin cartier că le pun și mai trag și niște lanțuri printre ele. Noaptea nici nu le vezi, te agăți, îți rupi capul în București. Ăștia sunt bani aruncați. Ai monitorizare a traficului, dacă a pus roata pe trotuar a primit amenda imediat. Deci nu cheltuim banii ca să ce? Îi mai văd că au făcit și marcaje, dar mai văd și bolțari din ăia peste marcaje. Păi, omule, care dintre cele două cheltuieli este inutilă? Bolțarul sau marcajul, sau amândouă? Deci bani aruncați din buzunarul bucureșteanului. De aia am spus, toți banii bucureștenilor vor fi folosiți doar pentru bucureșteni, nimic altceva”, a concluzionat acesta.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor tot mai aprinse privind modul în care sunt cheltuiți banii pentru amenajările stradale din Capitală.