Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
Data publicării: 21:45 19 Noi 2025

BREAKING NEWS Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
Autor: Ioan-Radu Gava

MARCEL CIOLACU DCNEWS Agerpres
 

Fostul premier Marcel Ciolacu a avut o ieșire dură, după o decizie a președintelui Nicușor Dan.

Marcel Ciolacu, fost premier al României și actual candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, a avut o reacție dură, miercuri seara, față de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l numi consilier onorific, la Palatul Cotroceni, pe Vlad Voiculescu, urmărit penal în dosarul achiziționării de vaccinuri.

„Am văzut că, până acum, toți de la USR apar prin consilii de administrație, mă uit la Ministerul Economiei că sunt numai USR-iști de prin județe. 

Am văzut că oameni urmăriți penal devin consilieri prezidențiali. Mi se pare de ... . Gândiți-vă la acel procuror care instrumentează cazul cum stă să se gândească de două ori dacă îl mai cheamă la audieri pe consilierul prezidențial. Dacă făcea PSD-ul așa ceva, Doamne ferește! Erau furcile în Kisseleff, ne alerga lumea și ne arunca cu pietre în cap“, a mai zis Marcel Ciolacu

„Puneți-vă în locul acelui magistrat: Domn’le, mâine trebuia să îl chem la audiere, dar l-a numit consilier prezidențial!“, a mai spus Ciolacu, nu înainte de a rememora un fost slogan folosit de USR în campaniile trecute: „Fără penali în funcții publice“!

Reacția lui Marcel Ciolacu, după ce Nicușor Dan l-a numit consilier pe Vlad Voiculescu

În urmă cu o săptămână, Nicușor Dan l-a numit pe Vlad Voiculescu, urmărit penal, în funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană la Palatul Cotroceni.

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu este urmărit penal, din decembrie 2023, în dosarul vaccinurilor anti-COVID, alături de Ioana Mihăilă, fost ministru USR al Sănătății, și fostul premier Florin Cîțu.

El a declarat că se poate discuta dacă a fost normal ca doar premierul să aibă acces la contract.

„Guvernul României a avut acces prin premier, atât. Nu e firesc, din punctul meu de vedere, se poate discuta dacă nu cumva deciziile ar fi trebuit luate în guvern. Dar da, premierul României, cu siguranță și președintele, au avut acces la contract, au putut decide ce cantități cumpără și nu a fost nimic impus de la nivel european”, a mai spus Voiculescu.

Fostul ministru a adăugat că „în alte părți a fost diferit, în alte țări a fost fie ministrul sănătății, fie o persoană desemnată chiar din afara guvernului, care raporta mai departe”.

