Sorin Grindeanu: PSD nu susține sub nicio formă tăierile de salarii / video

Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a susținut miercuri o conferință de presă în care a fost întrebat de reducerile de cheltuieli din anul 2026. PSD a decis că nu va susține „sub nicio formă“ tăierea salariilor bugetarilor de la 1 ianuarie 2026.

„Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție. Noi azi am făcut, așa cum am spus, un Birou politic național și am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect, și am cerut un vot. Votul a fost unanim, PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba (...) Vom discuta de comasări de instituții, de deconcentrate, de lucruri care țin de o eficientizare a aparatului central, da, asta susținem“, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței Biroului Permanent Național (BPN) al PSD.

Sorin Grindeanu: Eu cred că vom găsi soluții și știu că vom găsi soluții

Potrivit lui Sorin Grindeanu, au avut deja loc tăieri de venituri prin primele două pachete fiscal-bugetare, iar noile reduceri de cheltuieli ar trebui făcute „pe alte paliere“.

„Eu cred că pot fi găsite, și știu acest lucru, că am fost ministru, soluții care să ducă la comasări de instituții fără a disponibiliza oamenii”, a explicat Sorin Grindeanu.

„S-a redus acel celebru spor de antenă, sau cum îi spunea. Pe educație s-au făcut. S-a mărit norma. S-au făcut foarte multe lucruri. Eu cred că vom găsi soluții și știu că vom găsi soluții, pentru că nu-i un efort foarte mare. Adică reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerea de salarii”, a adăugat Grindeanu.