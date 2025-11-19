€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Politica Sorin Grindeanu: PSD nu susține sub nicio formă tăierile de salarii / video
Data actualizării: 17:18 19 Noi 2025 | Data publicării: 17:10 19 Noi 2025

Sorin Grindeanu: PSD nu susține sub nicio formă tăierile de salarii / video
Autor: Ioan-Radu Gava

sorin grindeanu Sorin Grindeanu. Sursa Foto: Agerpres.
 

Sorin Grindeanu, președintele PSD, este împotriva tăierilor de salarii.

Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a susținut miercuri o conferință de presă în care a fost întrebat de reducerile de cheltuieli din anul 2026. PSD a decis că nu va susține „sub nicio formă“ tăierea salariilor bugetarilor de la 1 ianuarie 2026.

„Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție. Noi azi am făcut, așa cum am spus, un Birou politic național și am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect, și am cerut un vot. Votul a fost unanim, PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba (...) Vom discuta de comasări de instituții, de deconcentrate, de lucruri care țin de o eficientizare a aparatului central, da, asta susținem“, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței Biroului Permanent Național (BPN) al PSD.

Sorin Grindeanu: Eu cred că vom găsi soluții și știu că vom găsi soluții

Potrivit lui Sorin Grindeanu, au avut deja loc tăieri de venituri prin primele două pachete fiscal-bugetare, iar noile reduceri de cheltuieli ar trebui făcute „pe alte paliere“.

„Eu cred că pot fi găsite, și știu acest lucru, că am fost ministru, soluții care să ducă la comasări de instituții fără a disponibiliza oamenii”, a explicat Sorin Grindeanu.

„S-a redus acel celebru spor de antenă, sau cum îi spunea. Pe educație s-au făcut. S-a mărit norma. S-au făcut foarte multe lucruri. Eu cred că vom găsi soluții și știu că vom găsi soluții, pentru că nu-i un efort foarte mare. Adică reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerea de salarii”, a adăugat Grindeanu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
psd
taieri salarii
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că vrea să scoată țara din UE. Ce a spus Karol Nawrocki
Publicat acum 10 minute
Pensiile magistraților. Noul proiect introduce vârsta de 65 de ani cu o tranziție prelungită/DOCUMENT
Publicat acum 17 minute
Pasajul Unirii. Ce se întâmplă cu proiectul care ar putea schimba fața Bucureștiului. Explicația lui Robert Negoiță / video
Publicat acum 29 minute
Ciprian Ciucu, confesiuni sincere despre viața de familie și de primar: „Mi-aș da nota 8 ca tată”
Publicat acum 43 minute
Candidați la Primăria București. Lista finală anunțată de AEP
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat acum 10 ore si 34 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close