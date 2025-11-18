€ 5.0859
DCNews Stiri Nicușor Dan, mesaj de doliu: Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. A fost membru fondator al USB, actualul USR
Data actualizării: 21:06 18 Noi 2025 | Data publicării: 21:01 18 Noi 2025

BREAKING NEWS Nicușor Dan, mesaj de doliu: Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. A fost membru fondator al USB, actualul USR
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Nicușor Dan a transmis un mesaj trist.

A murit Dumitru Lupescu, membru fondator al USB, actualul USR

Nicușor Dan a zis că Dumitru Lupescu a fost „președinte de asociație de bloc când a început construcția unor blocuri în Parcul Tineretului, în fața blocului lui”.

„Ne-a parasit Dumitru Lupescu. Era presedinte de asociatie de bloc cand a inceput constructia unor blocuri in Parcul Tineretului, in fata blocului lui. A avut curajul sa se lupte cu ei in instanta. Asa ne-am cunoscut, a fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu sa-l odihneasca!”, a transmis Nicușor Dan.

Dumitru Lupescu a murit la vârsta de 75 de ani. Locotenent-colonel în rezervă, Dumitru Lupescu era originar din comuna Gura Șuții, dar locuia în Capitală, acolo unde s-a implicat în nenumărate acțiuni civice. A fost parlamentar USR.

