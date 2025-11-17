€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri A decedat Ilie Ilaşcu. Tomac: A fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti
Data publicării: 23:48 17 Noi 2025

A decedat Ilie Ilaşcu. Tomac: A fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti
Autor: Anca Murgoci

trei lumanari pexels-marta-nogueira-589022975-17101772 sursa foto: pexels-marta-nogueira- / lumânări
 

A murit Ilie Ilaşcu.

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni al preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis, luni, un mesaj la moartea fostului deţinut politic de la Tiraspol Ilie Ilaşcu, afirmând că acesta a fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti.

Drum lin la Domnul patriotului român Ilie Ilaşcu! A fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti. Nu s-a temut nicio clipă de ameninţările Moscovei, i-a sfidat şi a luptat pentru unirea R. Moldova cu România chiar şi atunci când totul părea pierdut. Dumnezeu să-l primească în împărăţia Sa!, a scris Tomac, într-o postare pe Facebook.

Ilie Ilaşcu a murit luni, la vârsta de 73 de ani, potrivit presei din Republica Moldova.

Cine a fost Ilie Ilașcu


Fostul deţinut politic de la Tiraspol Ilie Ilaşcu s-a născut în satul Taxobeni, raionul Făleşti din Republica Moldova, la 30 iulie 1952.

La 29 septembrie 2000 a devenit cetăţean român. Legislaţia Republicii Moldova nu admitea dubla cetăţenie. Ca urmare, Ilie Ilaşcu a înaintat o cerere Parlamentului Republicii Moldova în care îşi exprima dorinţa de a i se retrage mandatul de deputat în legislativul de la Chişinău, cerere ce i-a fost aprobată, în cadrul unei şedinţe speciale, la 4 decembrie 2000. Comisia pentru cetăţenie şi graţiere a Preşedinţiei Republicii Moldova a aprobat, la 23 decembrie 2000, şi cererea de retragere a cetăţeniei depusă de Ilie Ilaşcu.

Aflat tot în închisoare, a fost ales senator de Bacău pe listele Partidului România Mare în cadrul scrutinului de la 26 noiembrie 2000. La 5 mai 2001, Ilie Ilaşcu a fost eliberat din închisoarea din Tiraspol. La 9 mai 2001, cele două Camere ale Parlamentului României s-au reunit pentru a-l primi pe Ilie Ilaşcu. Şedinţa a fost deschisă chiar de Ilie Ilaşcu, care a declarat: 'În toţi aceşti ani am simţit susţinerea dumneavoastră şi a întregului popor român, lucru pentru care ţin să vă mulţumesc foarte mult'. În aceeaşi zi, preşedintele României de la acea dată Ion Iliescu l-a decorat cu Ordinul Naţional 'Steaua României' în grad de cavaler.

La 17 februarie 2004 a fost validat ca senator de Bacău, pe listele PRM. 

VEZI ȘI: Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă” 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie ilascu
eugen tomac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 27 minute
A decedat Ilie Ilaşcu. Tomac: A fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Tragedie în Istanbul: Patru turiști aflați în vacanță au murit. Autoritățile suspectează că ar fi fost otrăviți
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Cum să pregătești cele mai savuroase ouă umplute: trucuri pentru o maioneză perfectă
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Daniel Băluță promite schimbări majore în Ferentari
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Trei reactoare ucrainene funcționează la capacitate redusă după un atac rusesc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close