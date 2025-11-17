A decedat Ilie Ilaşcu. Tomac: A fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni al preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis, luni, un mesaj la moartea fostului deţinut politic de la Tiraspol Ilie Ilaşcu, afirmând că acesta a fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti.

Drum lin la Domnul patriotului român Ilie Ilaşcu! A fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti. Nu s-a temut nicio clipă de ameninţările Moscovei, i-a sfidat şi a luptat pentru unirea R. Moldova cu România chiar şi atunci când totul părea pierdut. Dumnezeu să-l primească în împărăţia Sa!, a scris Tomac, într-o postare pe Facebook.

Ilie Ilaşcu a murit luni, la vârsta de 73 de ani, potrivit presei din Republica Moldova.

Cine a fost Ilie Ilașcu



Fostul deţinut politic de la Tiraspol Ilie Ilaşcu s-a născut în satul Taxobeni, raionul Făleşti din Republica Moldova, la 30 iulie 1952.

La 29 septembrie 2000 a devenit cetăţean român. Legislaţia Republicii Moldova nu admitea dubla cetăţenie. Ca urmare, Ilie Ilaşcu a înaintat o cerere Parlamentului Republicii Moldova în care îşi exprima dorinţa de a i se retrage mandatul de deputat în legislativul de la Chişinău, cerere ce i-a fost aprobată, în cadrul unei şedinţe speciale, la 4 decembrie 2000. Comisia pentru cetăţenie şi graţiere a Preşedinţiei Republicii Moldova a aprobat, la 23 decembrie 2000, şi cererea de retragere a cetăţeniei depusă de Ilie Ilaşcu.

Aflat tot în închisoare, a fost ales senator de Bacău pe listele Partidului România Mare în cadrul scrutinului de la 26 noiembrie 2000. La 5 mai 2001, Ilie Ilaşcu a fost eliberat din închisoarea din Tiraspol. La 9 mai 2001, cele două Camere ale Parlamentului României s-au reunit pentru a-l primi pe Ilie Ilaşcu. Şedinţa a fost deschisă chiar de Ilie Ilaşcu, care a declarat: 'În toţi aceşti ani am simţit susţinerea dumneavoastră şi a întregului popor român, lucru pentru care ţin să vă mulţumesc foarte mult'. În aceeaşi zi, preşedintele României de la acea dată Ion Iliescu l-a decorat cu Ordinul Naţional 'Steaua României' în grad de cavaler.

La 17 februarie 2004 a fost validat ca senator de Bacău, pe listele PRM.

VEZI ȘI: Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”