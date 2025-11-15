€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Internațional În fața presiunilor rusești, UE își întărește sprijinul pentru Republica Moldova și regiunea estică
Data publicării: 13:08 15 Noi 2025

În fața presiunilor rusești, UE își întărește sprijinul pentru Republica Moldova și regiunea estică
Autor: Mihai Ciobanu

republica moldova uniunea europeana Sursa foto: https://www.freepik.com/, @lalandrew
 

Vecinătatea Estică primește fonduri suplimentare în 2026.

Uniunea Europeană va crește cu 25 de milioane de euro finanțarea destinată Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în bugetul UE pentru anul 2026. Decizia vine după ce Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord final privind proiectul bugetar, potrivit MOLDPRES.

Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a explicat că această suplimentare este menită să compenseze, cel puțin parțial, retragerea sprijinului financiar oferit până acum de Statele Unite organizațiilor societății civile din regiune.

„Acordul include și amendamentul pe care l-am co-semnat și prin care solicităm o majorare de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova. În contextul retragerii finanțării americane, considerăm că este responsabilitatea UE să sprijine organizațiile neguvernamentale independente pentru ca acestea să își poată continua activitatea. Societatea civilă joacă un rol crucial în consolidarea democrației în țările din vecinătatea noastră, în special în statele candidate, precum Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni și agresiuni antidemocratice din partea Federației Ruse”, a declarat Siegfried Mureșan.

Majorarea bugetară a fost inițiată de Parlamentul European, iar amendamentul a fost votat în plen pe 22 octombrie 2025.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Psiholog vs psihiatru: Cine poate face psihoterapie în România? Răspunsul lui Edmond Cracsner
Publicat acum 26 minute
Mirabela Grădinaru, detalii emoționante despre cele două nașteri premature: Nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica
Publicat acum 32 minute
"Iarna nu trebuie să deparazităm animalele", mit sau adevăr? Medicul veterinar Cristian Cristea explică
Publicat acum 39 minute
Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. Mesajul lui Nicuşor Dan
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Rezidențiat 2025: Peste 3.800 de absolvenți susțin, duminică, examenul la ROMEXPO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine ar putea fi „moștenitorul” lui Daniel Băluță la Sectorul 4: „Va fi un primar mai bun decât mine” - FOTO în articol
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close