€ 5.0886
|
$ 4.3619
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 18:13 06 Oct 2025

Nicușor Dan și-a ales consilierii. Cine e sorosistul din aparatul prezidențial? Analiza lui Chirieac
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan copenhaga 01 oct 25 (2) Sursa foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o scurtă radiografie a anunțului președintelui Nicușor Dan privind numirea a 16 consilieri la Palatul Cotroceni.

Președintele României și-a desemnat consilierii prezidențiali, consilierii de stat și consilierii onorifici. Aceștia își vor prelua atribuțiile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie. Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit telefonic, luni după-amiază, la postul de televiziune Realitatea Plus, unde a făcut un comentariu despre Valentin Naumescu, numit consilier de către președintele Nicușor Dan.

„E normal ca președintele României să își formeze echipa cu cine crede domnia sa, deoarece cu acești oameni va lucra“, a spus Bogdan Chirieac, adăugând că, în mod normal, Nicușor Dan „ar trebui ca în fiecare dimineață să își facă un consiliu cu oamenii din diferite domenii și să analizeze situația din România“.

„Domnul Valentin Naumescu este pe această parte a sorosismului. E o mișcare politică majoră, comparabilă cu marxismul, o mișcare politică a sfârșitului secolului XX și începutul secolului XXI. Că acum, în foarte multe țări ale lumii, sorosismul este atacat și nu mai este la modă, fiindcă s-a ajuns prea departe cu ceea ce propunea, nu înseamnă că domnul Nicușor Dan, care este din această șușă, nu apreciază în continuare sorosismul. Faptul că Donald Trump luptă împotriva sorosismului - unii spun că are și motive întemeiate să facă acest lucru - e altă poveste. În Europa, sorosismul este binevenit la Palatul Élysée și la Bruxelles, la Comisia Europeană. Nicușor Dan și-a pus consilieri care sunt în consonanță cu domnia sa“, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a vorbit și despre numirile pe care Nicușor Dan ar urma să le facă la serviciile de informații. În opinia sa, președintele urmărește să numească tot oameni „apropiați ideologic“ de el.

„În privința numirii șefilor de servicii e un mare semn de întrebare. De doi ani, România nu are șef de serviciu la SRI. Presupun că domnul Nicușor Dan va încerca să pună tot pe cineva apropiat ca ideologie cu domnia sa“, a zis Bogdan Chirieac.

De ce nu ar trebui să ne mire numirea consilierilor lui Nicușor Dan

Analistul politic a explicat și de ce nu ar trebui să ne mire numirea lui Valentin Naumescu, un exponent al curentului „sorosist“, în funcția de consilier la Palatul Cotroceni.

„De ce ne mirăm de consilieri când aducerea USR la guvernare - USR care a pierdut alegerile de anul trecut - și a primit principalele portofolii. USR conduce țara în acest moment. Nicușor Dan și-a adus și apropiați în plan politic la guvernare, iar acum își pune consilieri tot din aceeași categorie, altminteri intelectuali. Despre domnul Naumescu nu se poate spune că nu este un intelectual autentic. Sigur, cu unele din opiniile domniei sale - închiderea de posturi de televiziune și ziare - nu o să fim de acord niciodată. Nu îți place un ziar sau o televiziune, nu-l citi, dar lasă-i pe toți să se exprime, fiindcă libertatea de expresie e o valoare fundamentală în democrație. Sorosistii au în general chestia asta: Nu suntem de acord cu tine, trebuie să-ți închidem gura“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Cine sunt consilierii numiți de Nicușor Dan

  • Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.
  • Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;
  • Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ludovic Orban -  consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Iancu -  consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Cristian Roșu -  consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului
  • General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;
  • Roxana Butnaru -  consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan chirieac
Valentin Naumescu
nicusor dan
consilieri nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Opțiunile lui Macron, după demisia lui Lecornu. Ștefan Popescu explică ce ar însemna demisia președintelui Franței
Publicat acum 8 minute
Horoscop 7 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 10 minute
ICI București și Compania Nationala "Unifarm" S.A., Memorandum de Cooperare. Ce presupune
Publicat acum 13 minute
Grindeanu, precizări despre alegerile pentru Primăria București
Publicat acum 23 minute
Piesele generate de AI domină topurile. Vlad Mircea Pufu (PNL), semnal de alarmă: Legea trebuie urgent modificată!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
Publicat pe 04 Oct 2025
Alimentul care ne scurtează viața. Îl mâncăm zilnic, dar "provoacă boli grave, cancer și moarte prematură"
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close