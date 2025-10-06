Nicușor Dan și-a ales consilierii. Cine e sorosistul din aparatul prezidențial? Analiza lui Chirieac

Președintele României și-a desemnat consilierii prezidențiali, consilierii de stat și consilierii onorifici. Aceștia își vor prelua atribuțiile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie. Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit telefonic, luni după-amiază, la postul de televiziune Realitatea Plus, unde a făcut un comentariu despre Valentin Naumescu, numit consilier de către președintele Nicușor Dan.

„E normal ca președintele României să își formeze echipa cu cine crede domnia sa, deoarece cu acești oameni va lucra“, a spus Bogdan Chirieac, adăugând că, în mod normal, Nicușor Dan „ar trebui ca în fiecare dimineață să își facă un consiliu cu oamenii din diferite domenii și să analizeze situația din România“.

„Domnul Valentin Naumescu este pe această parte a sorosismului. E o mișcare politică majoră, comparabilă cu marxismul, o mișcare politică a sfârșitului secolului XX și începutul secolului XXI. Că acum, în foarte multe țări ale lumii, sorosismul este atacat și nu mai este la modă, fiindcă s-a ajuns prea departe cu ceea ce propunea, nu înseamnă că domnul Nicușor Dan, care este din această șușă, nu apreciază în continuare sorosismul. Faptul că Donald Trump luptă împotriva sorosismului - unii spun că are și motive întemeiate să facă acest lucru - e altă poveste. În Europa, sorosismul este binevenit la Palatul Élysée și la Bruxelles, la Comisia Europeană. Nicușor Dan și-a pus consilieri care sunt în consonanță cu domnia sa“, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a vorbit și despre numirile pe care Nicușor Dan ar urma să le facă la serviciile de informații. În opinia sa, președintele urmărește să numească tot oameni „apropiați ideologic“ de el.

„În privința numirii șefilor de servicii e un mare semn de întrebare. De doi ani, România nu are șef de serviciu la SRI. Presupun că domnul Nicușor Dan va încerca să pună tot pe cineva apropiat ca ideologie cu domnia sa“, a zis Bogdan Chirieac.

De ce nu ar trebui să ne mire numirea consilierilor lui Nicușor Dan

Analistul politic a explicat și de ce nu ar trebui să ne mire numirea lui Valentin Naumescu, un exponent al curentului „sorosist“, în funcția de consilier la Palatul Cotroceni.

„De ce ne mirăm de consilieri când aducerea USR la guvernare - USR care a pierdut alegerile de anul trecut - și a primit principalele portofolii. USR conduce țara în acest moment. Nicușor Dan și-a adus și apropiați în plan politic la guvernare, iar acum își pune consilieri tot din aceeași categorie, altminteri intelectuali. Despre domnul Naumescu nu se poate spune că nu este un intelectual autentic. Sigur, cu unele din opiniile domniei sale - închiderea de posturi de televiziune și ziare - nu o să fim de acord niciodată. Nu îți place un ziar sau o televiziune, nu-l citi, dar lasă-i pe toți să se exprime, fiindcă libertatea de expresie e o valoare fundamentală în democrație. Sorosistii au în general chestia asta: Nu suntem de acord cu tine, trebuie să-ți închidem gura“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Cine sunt consilierii numiți de Nicușor Dan