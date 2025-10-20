Ministrul Florin Manole a fost întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac, într-un interviu la DC News și DC News TV, dacă va mai supraviețui ”onorabila” Coaliție de guvernare, în cazul în care CCR va declara neconstituțional proiectul de lege asumat de premierul Ilie Bolojan în fața Parlamentului, prin care sunt modificate condițiile de pensionare ale magistraților.

”Dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan va alege să demisioneze, astăzi, în situația în care onorabila Curte Constituțională respinge proiectul de lege, credeți că onorabila coaliție va mai supraviețui?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

”Sunt convins că această coaliție poate să supraviețuiească și fără Florin Manole, și fără Alexandru Rogobete și trebuie să supraviețuiască și fără Bogdan Ivan, ca să vă dau doar exemple de colegi tineri de la PSD.”, a răspuns Florin Manole.

Demisia lui Bolojan și ieșirea PSD de la guvernare?

”Este foarte interesant ce spuneți, adică demisia lui Ilie Bolojan ar antrena ieșirea PSD-ului de la guvernare?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

”Nu, nu spun asta, ci spun că suntem mulți oameni, care nu au percepția că sunt indispensabili. Și commitment-ul nostru (n.red. angajament) ca partid este mai mult decât numele miniștrilor. Cred că și commitment-ul PNL și al USR...”, a spus Florin Manole.

”Ai mei, USR (n.red. ironie), ar fi la fel, ei nu pleacă, orice ar fi, rămân și singuri la guvernare. Ai mei sunt foarte hotărâți. Extrema stângă sunt la toate limitele, dar vreau să vă întreb Guvernul se numește Bolojan, pleacă Ilie Bolojan, cade Guvernul. Așteptați ca PNL să numească o nouă personalitate, pentru funcția de premier, și mergeți mai departe?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

”În primul rând, eu nu am o așteptare cu demisia premierului...”, a declarat Florin Manole.

”Nici eu nu am...”, a completat Bogdan Chirieac.

”Este o decizie personală”, a menționat Florin Manole.

”Dânsul a spus, public, nu eu sau dumneavoastră, că dacă îi va pica legea, pleacă. Așa a spus”, a spus Bogdan Chirieac.

”Am văzut declarațiile. Este dreptul său să declare orice. Eu cred că această coaliție poate să meargă mai departe și fără Manole, ca să dau un exemplu modest”, a mai declarat Florin Manole.

