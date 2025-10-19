Ce se întâmplă cu salariile și pensiile în 2026? Ministrul Florin Manole, anunțurile momentului pentru români

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Florin Manole, este invitatul analistului politic DCNews Bogdan Chirieac, luni, 20 octombrie, de la ora 11:00. Emisiunea este transmisă live pe DCNews și DCNewsTV, pe cele două site-uri, dar și pe Youtube și Facebook.

Ministrul Florin Manole și analistul politic Bogdan Chirieac dezbat subiecte de interes pentru toți românii, de la salariați la pensionari.

Creșterea salariilor, a pensiilor și mica recalculare nu vor lipsi din emisiunea DCNews de luni, 20 octombrie!

Rămâneți alături de noi!