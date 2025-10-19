€ 5.0889
Data actualizării: 19:01 19 Oct 2025 | Data publicării: 18:35 19 Oct 2025

EXCLUSIV Ce se întâmplă cu salariile și pensiile în 2026? Ministrul Florin Manole, anunțurile momentului pentru români
Autor: Roxana Neagu

florin manole ministrul muncii Sursa foto: Agerpres
 

În direct, la DCNews și DCNewsTV, ministrul Muncii, Florin Manole, face anunțurile mult așteptate de români.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Florin Manole, este invitatul analistului politic DCNews Bogdan Chirieac, luni, 20 octombrie, de la ora 11:00. Emisiunea este transmisă live pe DCNews și DCNewsTV, pe cele două site-uri, dar și pe Youtube și Facebook. 

Ministrul Florin Manole și analistul politic Bogdan Chirieac dezbat subiecte de interes pentru toți românii, de la salariați la pensionari. 

Creșterea salariilor, a pensiilor și mica recalculare nu vor lipsi din emisiunea DCNews de luni, 20 octombrie!

Rămâneți alături de noi!  

Ce se întâmplă cu salariile și pensiile în 2026? Ministrul Florin Manole, anunțurile momentului pentru români
 
