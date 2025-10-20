€ 5.0890
Data actualizării: 11:53 20 Oct 2025 | Data publicării: 11:22 20 Oct 2025

EXCLUSIV Anunț de ultimă oră despre pensii: ce se întâmplă la finalul lui 2025. Avem deja în buget suma
Autor: Andrei Itu

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (3) Sursa foto: Agerpres
 

Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut un anunț, la DC News și DC News TV, despre un ajutor care va fi oferit unei categorii de pensionari, la final de an.

”Avem o certitudine și o incertitudine. Certitudinea este că, la sfârșitul acestui an, în respectarea legii, avem deja în buget o sumă de 400 de lei, care completează veniturile pensionarilor, care au sub 2500 lei aproximativ. Acest fapt vine pe baza unei legi de la începutul acestui an, care dădea 800 de lei.

O primă tranșă s-a dat, de 400 de lei, acum este a doua tranșă. Va fi un mic ajutor și o sumă importantă pentru unii dintre oameni.”, a declarat Florin Manole, ministrul Muncii, într-un interviu la DC News și DC News TV.

400 de lei în plus, în decembrie, la pensiile sub 2500 RON

”Cei 400 de lei în plus îi vor primi la pensia din decembrie. Este mecanismul care a fost folosit și la începutul anului, iar acești 400 de lei, de fapt 800 de lei per total, au venit din cauza faptului că nu s-a indexat punctul de pensie la 1 ianuarie 2025. Și s-a dorit compensarea, pentru a proteja cât de cât puterea de cumpărare a pensionarilor cu venituri mai mici”, a adăugat ministrul Florin Manole.

”Pentru anul viitor, este această idee a înghețării veniturilor. Dar cred că această temă trebuie reluată și discutată, pentru că, astăzi, inflația este mare deja. Asta se traduce printr-o putere de cumpărare scăzută pentru cetățeni, indiferent că vorbim despre salariați sau pensionari. Anul viitor vom avea o inflație mai mică decât anul acesta, dar și ea semnificativă, fapt care va afecta, încă o dată, puterea de cumpărare. Asta nu este doar o temă socială, ci este și o temă economică. Puterea de cumpărare scăzută se traduce printr-un consum scăzut, care se traduce în producție și locuri de muncă mai puține”, a mai spus ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Florin Manole.

VIDEO

