Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a precizat într-un interviu cu jurnalistul Bogdan Chirieac, la DC News, că dacă finanțarea de stat pentru agricultură ar crește la nivelul sumei venite din partea Comisiei Europene, România nu va putea fi „concurată de nicio altă țară din Uniunea Europeană“.

„Agricultura în România este subfinanțată. Ministerul Agriculturii are un buget de 5 miliarde, din care 3,7 miliarde vin de la Comisia Europeană - practic nu e o cheltuială a Statului Român - și 1,3 miliarde cheltuieli ale bugetului de stat.

Dacă s-ar merge cu 3,7 miliarde de euro de la Comisia Europeană cu 3,7 miliarde de euro de la bugetul de stat, fiți convins că România nu poate fi concurată de nicio țară la nivelul Uniunii Europene. Dacă timp de trei ani mergi pe 50% bani de la Comisia Europeană și 50% de la bugetul de stat și faci un buget consolidat pe agricultură, România poate deveni lider“, a zis Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii îl trage de mâneacă pe Bolojan: Nu-ți pui niciun semn de întrebare?

Ministrul i-a sugerat lui Ilie Bolojan să crească bugetul pentru agricultură, la fel cum a făcut fostul premier Marcel Ciolacu, în 2024, care a înțeles potențialul uriaș de dezvoltare pe care acest domeniu îl are pentru țara noastră.

„I-ați explicat asta premierului Ilie Bolojan?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că „ar crește bugetul“.

„Am explicat la toată lumea, nu doar domnului Bolojan. Când te uiți în cifre și vezi că veniturile realizate vin din acest domeniu (n.r. agricultură și industrie alimentară), nu-ți pui un semn de întrebare și nu te gândești că ar trebui să bagi mai mulți bani în acest domeniu?“, a întrebat ministrul Agriculturii făcând referire la premierul Bolojan.

„A fost premier domnul Marcel Ciolacu. Ați avut dialog cu dânsul?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„L-am convins. M-am certat cu domnul Ciolacu, m-am dus cu argumente și mi-a dat o finanțare mult mai bună. Anul trecut am avut cu un miliard de euro mai mult. Față de 1,5 miliarde de euro, cât punea bugetul de stat, premierul Marcel Ciolacu a înțeles și mi-a alocat o sumă suplimentară de 1 miliard de euro în plus“, a mai zis ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

